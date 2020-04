Quel VUS choisir entre un Acura RDX A-Spec et un Ford Edge ST?

Que choisir entre un Acura RDX A-Spec et un Ford Edge ST?

Je recherche avant tout un VUS avec de bonnes performances.

Bonjour François,

Tout dépend bien sûr de votre définition de « performance ». Car il est clair que le Ford Edge ST est plus rapide en accélération que l’Acura. Son V6 biturbo est un moteur nerveux et extrêmement performant, qui ne vous décevra certainement pas. Évidemment, le Ford Edge est plus lourd d’environ cent kilos, mais il demeure plus rapide que l’Acura, qui fait appel à un quatre cylindres turbocompressé.

Maintenant, jamais le Ford Edge ne vous offrira la maniabilité et l’efficacité du rouage intégral d’Acura. On tente chez Ford de corriger les lacunes d’un comportement à la base plutôt souple avec de grosses barres stabilisatrices, une suspension sport et des pneus allant jusqu’à 21 pouces, ainsi qu’avec une multitude de fonctions électroniques. Qui plus est, la sonorité mécanique faussement transmise dans les haut-parleurs constitue un irritant sonore dont on ne peut se défaire.

En ce qui me concerne, le Ford Edge ST n’a donc d’intéressant que sa motorisation. Et bien sûr, j’exclus ici tout commentaire relatif à son aménagement, parce que j’avoue préférer le système d’infodivertissement de Ford à celui d’Acura, inutilement complexe. Ainsi, le Ford Edge est pour moi un véhicule attrayant dans ses livrées ordinaires, mais beaucoup moins lorsqu’il tente de se faire passer pour un athlète.

Chez Acura, le plaisir de conduire est nettement plus élevé. Une direction précise, une agréable sensation de légèreté ainsi qu’une plage de puissance qui, sans être aussi relevée que chez Ford, est toujours présente et jamais essoufflée.

La boîte automatique fait également un boulot remarquable, certainement plus qu’avec le vieillissant MDX. Quant au rouage intégral, il contribue non seulement à la tenue de route et à la sécurité, mais aussi à une conduite hivernale toujours optimale, même dans les pires conditions. Sur ce point, Ford est loin derrière.

J’ajouterais en terminant que le RDX est aujourd’hui un produit en forte demande qui le sera aussi sur le marché d’occasion. Surtout en version A-Spec, la plus prisée. Vous n’aurez donc aucun problème à revendre à gros prix votre RDX, alors que la dépréciation du Edge ST risque d’être plus forte.