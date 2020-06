Quoi penser du nouveau Lincoln Corsair?

Je m’intéresse au nouveau Lincoln Corsair. Je recherche de la fiabilité, de la sécurité et du confort, puisque nous voyageons régulièrement en Floride. S’agit-il donc d’un bon choix et sinon, avez-vous autre chose à suggérer?

--------------------

Bonjour Nicole,

Après le MKC, Lincoln récidive avec un nouveau VUS compact qui dérive encore une fois du Ford Escape. Bien que sa robe et sa présentation intérieure soient différentes, plusieurs des éléments sont issus de ce modèle, qui a lui aussi été renouvelé.

Évidemment, Lincoln mise davantage sur l’élégance et le confort avec le Corsair. Un produit dont la finition est magnifique et qui fait appel à des éléments mécaniques connus et éprouvés. Vous dire que la fiabilité sera irréprochable serait audacieux de ma part, puisque le véhicule est nouveau et pourrait, comme n’importe quel autre modèle, présenter des vices de conception. Cela dit, cet élément ne m’inquiète pas. Je n’ai donc aucun problème à recommander ce produit, qui constitue pour moi une très belle évolution de son devancier.

Le hic, c’est son prix. Ou plutôt, son futur prix. Parce que jusqu’ici, on ne peut pas dire que les produits Lincoln ont su garder une bonne valeur de revente par rapport à la concurrence. Alors, si votre objectif est de le conserver très longtemps, c’est un moindre mal. Toutefois, si vous aimez changer de véhicule régulièrement, ou si vous avez l’intention de louer, il est possible que le prix devienne un obstacle. Tout dépendamment bien sûr des options choisies.

D’ailleurs, à ce propos, sachez qu’il est inutile de se tourner vers le moteur de 2,3 litres, offert en option. Il ne fournit que 30 chevaux supplémentaires, que vous ne ressentirez à peine et seulement si vous avez le pied pesant. Maintenant, si ce dernier vous plaît , sachez qu’il ne consomme pas une goutte de plus d’essence que le 2,0 litres, pour une moyenne combinée d’environ 10 L/100 km.

En terminant, des alternatives intéressantes? L’Acura RDX, qui vous offrira du confort et une tranquillité d’esprit. Un produit remarquable, mais qui ne pèche que par un système multimédia plus complexe à l’utilisation, et qui requiert une plus longue adaptation.

En vidéo: les 10 VUS neufs les moins chers en 2020