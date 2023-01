On a aperçu le nouveau Ford Edge… pour la Chine

La mort du Ford Edge tel que nous le connaissons semble approcher alors que l’usine d’Oakville, en Ontario, sera convertie l’an prochain pour fabriquer des véhicules électriques à compter de 2025. Cela dit, un nouveau Edge de troisième génération est en préparation… du moins pour la Chine.

Ford effectue ces temps-ci des tests dans différentes conditions avec quelques prototypes. Des espions les ont aperçus récemment près du cercle arctique et, la semaine dernière, un de nos fidèles lecteurs est tombé sur deux exemplaires près du barrage Hoover, au Nevada.

Sur les photos qu’il nous a partagées, ces nouveaux Edge arborent chacun un camouflage différent. Celui qui est multicolore porte à l’arrière la mention #3rdGenEDGE et une autre inscription en mandarin sur les portières avant, confirmant qu’il s’agit du modèle destiné au marché chinois.

Photo: Geoffrey Clinchard

D’ailleurs, les véhicules correspondent avec le modèle sur les images qui ont coulé du site web du ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la Chine il y a quelque temps (vous les trouverez également dans notre galerie au haut de la page). Un dévoilement officiel est attendu en avril.

Ford a passablement accru les dimensions du Edge et lui a conféré un design beaucoup plus moderne et d’allure robuste – un peu comme l’Explorer vendu en Chine est différent du nôtre. Les photos de notre contact permettent aussi d’entrevoir le décor intérieur, avec une toute nouvelle interface combinant deux grands écrans numériques.

Photo: Geoffrey Clinchard

Notez par ailleurs que la calandre à l’avant n’est pas fermée, indiquant qu’il ne s’agit pas d’un véhicule électrique. Selon les informations qui circulent, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres (250 chevaux) serait conservé, mais une variante électrifiée développant environ 270 chevaux est aussi prévue.

Ford n’a encore rien annoncé officiellement concernant l’avenir de son Edge en Amérique du Nord, ni des modèles électriques qui seront produits à Oakville. Lorsque ce sera le cas, vous serez parmi les premiers à en être informés.

