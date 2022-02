Ford Edge ou Chevrolet Blazer?

Je possède un Ford Explorer, mais je n’ai plus besoin d’un véhicule aussi gros puisque mes enfants ont quitté le nid familial. Je voudrais tout de même avoir un VUS pour profiter du confort et du rouage à quatre roues motrices. Je désire un véhicule neuf et j'ai un budget est d’environ 45 000 $. Je pensais rester chez Ford et me procurer un Edge, mais le Chevrolet Blazer m’interpelle beaucoup. Que me conseillez-vous?

Bonjour Claude,

Chevrolet a surpris bien des gens lors du dévoilement du Blazer en 2018. On s’attendait à un authentique 4X4 bâti sur un châssis en échelle qui allait concurrencer le Jeep Wrangler et l’éventuel Ford Bronco, mais on nous a plutôt présenté un banal VUS intermédiaire à deux rangées avec une allure inspirée de la Camaro. Rien à voir avec l’ancien Blazer.

Or, quand on étudie froidement le Blazer et qu’on fait preuve d’un minimum de retenue lorsque vient le temps de cocher des options, il peut s’avérer un véhicule bien plus intéressant qu’on le pense. Avec votre budget, vous pourriez vous permettre une version LT d’entrée de gamme munie des quatre roues motrices. À cet effet, nous trouvons dommage qu’il faille activer manuellement les quatre roues motrices plutôt que d’offrir l’activation automatique comme c’est le cas ailleurs dans l’industrie. Le moteur de base est un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L qui effectue bien le travail. Moyennant la somme supplémentaire de 545 $, vous pouvez obtenir le moteur V6 de 3,6 L qui développe 308 chevaux.

Ces dernières semaines, en plein hiver, nous avons eu l’occasion de mettre à l’essai le Blazer 2022 sur une distance de près de 500 kilomètres et l’ordinateur de bord affichait une consommation de 12,5 L/100 km. Voilà qui est raisonnable pour ce type de véhicule. Cette deuxième prise de contact avec le Blazer nous a permis de l’analyser de manière totalement rationnelle. Nous avons apprécié son confort général, l’espace de chargement du coffre et le dégagement à la seconde rangée.

Du côté de Ford, force est d’admettre que le Edge est vieillissant. À l’exception d’avoir ajouté à la gamme une version à saveur sportive, Ford fait du surplace avec ce véhicule. Avec le budget mentionné, vous pourriez mettre la main sur une version SE ou SEL à moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Dans ce segment pourtant populaire il y a quelques années, le Edge n’est pas le seul dont les signes d’âge commencent à paraître. Il en est de même pour le Nissan Murano qui a été parmi les pionniers du créneau.