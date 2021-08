Ça sent la fin pour le Ford Edge et le Lincoln Nautilus

Si l’usine Ford d’Oakville en Ontario survivra en se convertissant à la fabrication de cinq modèles de véhicules électriques à partir de 2025, ce n’est pas le cas des produits qui y sont assemblés en ce moment.

Tant le Ford Edge que le Lincoln Nautilus seront abandonnés en 2023 selon les plus récentes informations qui circulent, notamment en provenance d’Automotive News.

On se doutait que le premier vivait sur du temps emprunté. En juin 2020, la firme AutoForecast Solutions avait prédit qu’il ne serait pas renouvelé au terme de la génération actuelle d’après plusieurs sources. Un porte-parole de Ford avait toutefois déclaré que le constructeur n’avait aucune intention d’abandonner ce « produit essentiel ».

Photo: Ford

Le fait est que les ventes du Ford Edge sont en baisse en 2021 (22,3% aux États-Unis et 9,7% au Canada durant les six premiers mois) malgré le rebond de l’industrie après les premières vagues de la COVID-19. L’arrivée d’un autre VUS intermédiaire dans la gamme et pas n’importe lequel –le Bronco – n’aide pas.

Aucun successeur direct ne semble prévu. À l’ère de l’électrification, Ford envisage plutôt de lancer un Bronco hybride ainsi qu’une version électrique de l’Explorer. Un Bronco électrique pourrait même être dans les plans.

Du côté de la marque de luxe Lincoln, la génération actuelle du Nautilus tirera sa révérence d’ici deux ans et son remplaçant risque d’être un VUS à batterie pour accompagner l’Aviator électrique déjà confirmé (dévoilement attendu en 2022 et mise en vente en 2023).

Photo: Lincoln

Selon Automotive News, une version électrique du VUS compact Corsair et un tout nouveau multisegment électrique d’entrée de gamme se joindront en 2025 et seront produits à Oakville. Le second partagerait sa plateforme avec le premier ainsi que la prochaine génération de la Mustang Mach-E.

