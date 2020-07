Surprise : voici la Chrysler Grand Caravan 2021 exclusive au Canada!

La Dodge Grand Caravan est morte, sa production se terminant en août, mais le nom demeurera bien vivant. En exclusivité pour le marché canadien, le constructeur FCA lance la Chrysler Grand Caravan 2021!

C’est essentiellement la même fourgonnette qui se fait appeler Voyager aux États-Unis depuis l’année-modèle 2020.

« Les fourgonnettes sont toujours très importantes pour Chrysler et nous aurions commis une énorme erreur en abandonnant le nom et l’héritage de la Grand Caravan », avoue le directeur de la planification de produits chez FCA Canada, Mike Szymkiewicz, qui souligne que neuf fourgonnettes sur dix vendues par le groupe au pays sont des Grand Caravan.

Photo: FCA

Pourquoi ne pas avoir continué avec Dodge? Tout simplement parce que cette marque se concentre désormais sur la puissance et la sportivité (le multisegment Journey a aussi été rayé de la carte pour 2021, rappelons-le), alors que Chrysler est plus synonyme de confort et de commodité pour les familles.

À quoi s’attendre?

Dans les faits, la nouvelle Chrysler Grand Caravan 2021 se veut une version plus abordable de la Pacifica… 2020. Cette dernière a été grandement modernisée pour 2021 et propose plus de luxe et de technologie que jamais.

La Grand Caravan 2021 de base, qui équivaut à la version SXT du modèle sortant de Dodge, affiche un prix de 37 995 $ (transport et préparation en sus). Ça peut paraître un peu cher, mais n’oubliez pas les importants rabais du constructeur qui suivront inévitablement.

Photo: FCA

Ses caractéristiques de série comprennent un aménagement sept places (banquette médiane et troisième rangée Stow ‘n Go), le système Uconnect 4 avec écran tactile de sept pouces, Apple CarPlay et Android Auto, l’accès sans clé avec bouton de démarrage et des roues de 17 pouces en acier. Une configuration huit places et des sièges escamotables Stow ’n Go à la deuxième rangée avec rangement dans le plancher sont livrables en option.

Pour ceux qui en veulent plus, il y a la Chrysler Grand Caravan SXT, qui équivaut à la version Premium Plus chez Dodge, à partir de 39 995 $. Au menu : roues en alliage de 17 pouces, sièges baquets amovibles avec bacs de rangement dans le plancher à la deuxième rangée, siège du conducteur à huit réglages électriques et climatisation à trois zones.

Photo: FCA

Toutes les Chrysler Grand Caravan offrent en option le porte-bagages de toit Stow ’n Place ainsi que l’ensemble SafetyTec. Celui-ci comprend le système d’aide au stationnement Park-Sense avec fonction d’arrêt, le système de surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière, l’alerte de collision avant avec freinage actif et le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons. La SXT permet aussi d’ajouter les ensembles Temps froid, Accessoires électriques, Attelage de remorque et Lecteur DVD au pavillon simple.

Plus d’économie… à la pompe

Pour ce qui est du moteur, aucune surprise. La nouvelle Grand Caravan exploite un V6 Pentastar de 3,6 litres qui développe 287 chevaux et un couple de 262 livres-pied. Toutefois, c’est maintenant une boîte automatique à neuf rapports (au lieu de six) qui l’accompagne, réduisant la consommation d’essence moyenne à 8,4 L/100 km selon les chiffres avancés par FCA.

Photo: FCA

La Chrysler Grand Caravan 2021 sera fabriquée à la même usine de Windsor, en Ontario, que les autres fourgonnettes. Elle pourra être commandée plus tard cet été.

En vidéo : la Chrysler Pacifica AWD 2021 au Salon de l'auto de Toronto