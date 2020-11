Ce Silverado Yenko/SC de 800 chevaux est prêt pour le hors-route

Vous vous rappelez le Chevrolet Silverado Yenko/SC 2021 dévoilé cet été? C’est un monstre de 800 chevaux conçu pour être très explosif sur la route, particulièrement en ligne droite.

Puisque les camionnettes à vocation hors route sont de plus en plus populaires, le préparateur Specialty Vehicle Engineering (SVE) a décidé de créer une version plus robuste et polyvalente sur tous les terrains.

Ainsi, vous aurez deviné que la suspension abaissée du premier a été remplacée par un nouvel ensemble de bras et d’amortisseurs Fox permettant un généreux débattement des roues. Plus précisément, la suspension est relevée de quatre pouces (10 centimètres) par rapport à un Silverado ordinaire.

À cela s’ajoutent une barre stabilisatrice arrière renforcée, des roues exclusives de 20 pouces et des pneus tout-terrain Nitto Ridge Grappler. On retrouve aussi des lumières d’appoint sur le toit et des barres tubulaires sur les côtés de la caisse. Et naturellement, pour monter à bord de ce colosse, des marchepieds latéraux ont été installés.

Photo: Specialty Vehicle Engineering

SVE a doté son nouveau camion d’élargisseurs d’ailes et de quelques éléments graphiques exclusifs, notamment sur les flancs et sur le capot. Toutefois, ce dernier renferme le même V8 modifié de 800 chevaux (un sommet pour une camionnette GM de série limitée), qui est jumelé à une boîte automatique renforcée comprenant six rapports et qui fournit un couple de 720 livres-pied. Des disques de 16,1 pouces et des étriers à six pistons augmentent la puissance de freinage.

Même si ce Chevrolet Silverado Yenko/SC 2021 est plus fort que le nouveau Ram 1500 TRX de 702 chevaux, FCA n’a pas grand-chose à craindre puisque seulement 50 exemplaires du premier seront fabriqués. Le prix n’a pas été annoncé pour l’instant.

