Plus de 150 000 réservations pour le Chevrolet Silverado EV

À peu près au même moment où General Motors lance un nouveau site web (anglais seulement) pour mieux renseigner les consommateurs sur les véhicules électriques, on apprend que la demande pour le futur Chevrolet Silverado EV continue de croître à un rythme impressionnant.

Ce sont maintenant 150 000 réservations qui ont été enregistrées pour la camionnette électrique de Chevrolet, dont 85 000 pour la variante commerciale WT (Work Truck). Les prix annoncés varient de 52 448 $ à 119 948 $ plus les frais de transport de 2 300 $.

La version RST First Edition, rappelons-le, s’est envolée complètement en 12 minutes lorsque les réservations ont débuté après le dévoilement du véhicule le 5 janvier dernier.

Photo: General Motors

Les 150 000 réservations du Silverado EV restent toutefois bien inférieures à celles du Ford F-150 Lightning, qui ont atteint le plateau des 200 000 avant que le constructeur cesse d’en prendre.

Chevrolet peut certes se réjouir du fait que 65% des détenteurs de réservations du Silverado EV n’ont jamais possédé un véhicule de la marque dans le passé, donc ce seront tous de nouvelles conquêtes.

Statistiques alléchantes

Le Chevrolet Silverado EV promet de parcourir jusqu’à 640 kilomètres avec une batterie pleine, de générer jusqu’à 660 chevaux et 780 livres-pied de couple, de remorquer des charges allant jusqu’à 10 000 livres et de transporter un maximum de 1 300 livres dans sa caisse. Une suspension adaptative, une direction aux quatre roues, un écran multimédia de 17 pouces et la technologie d’assistance à la conduite Super Cruise seront disponibles.

Photo: General Motors

Il y aura en même temps des versions moins puissantes qui se chiffrent à 510 chevaux et 615 livres-pied, avec des capacités de remorquage et de charge utile de 8000 et 1 200 livres, respectivement. Une autre arrivera plus tard avec la capacité de tirer jusqu’à 20 000 livres et un robuste modèle Trail Boss figure aussi dans les plans.

N’oublions pas de mentionner en terminant que GMC aura son équivalent. Le Sierra EV viendra en effet se positionner sous le Hummer EV comme une solution plus abordable, moins extrême et davantage axée sur le travail que la conduite hors route.

