Un premier aperçu du futur Chevrolet Equinox électrique

En plus de dévoiler officiellement le tout nouveau Chevrolet Silverado EV 2024 au CES à Las Vegas, General Motors a aujourd’hui donné un premier aperçu de la future variante électrique du VUS compact Equinox.

Le véhicule est attendu sur le marché à l’automne 2023 avec un prix de base d’environ 35 000 $, transport et préparation en sus, selon le constructeur. Il serait donc plus abordable encore que les Bolt EV et Bolt EUV, qui débutent respectivement à 38 198 $ et 40 198 $.

Pourtant, contrairement à ces deux modèles sous-compacts, le Chevrolet Equinox EV reposera sur la plateforme Ultium de GM, ce qui devrait lui procurer une autonomie supérieure. Des versions de détail et commerciales seront offertes, incluant des modèles LT et RS.

Photo: General Motors

Aucun autre détail technique n’a été fourni. Quant au design, on constate une assez grosse différence par rapport à l’Equinox conventionnel. Le modèle électrique adopte une silhouette plus basse et beaucoup plus dynamique. Certes, les images représentent une simulation et le résultat final pourrait différer, mais ça promet.

À l’intérieur, la présentation s’inspire largement de celle du Silverado EV. Le point focal est la combinaison du grand écran central et de l’instrumentation entièrement numérique. La bande lumineuse sur le volant indique aussi que le système d’assistance à la conduite Super Cruise sera disponible. Notons par ailleurs la console centrale flottante avec rangement en dessous.

Photo: General Motors

L’Equinox EV sera devancé par un Blazer électrique, qui sera en vente à compter du printemps 2023. Pas d’indice concernant le prix, mais les deux véhicules seront des modèles abordables à grand volume, tel que promis par le président de GM, Mark Reuss, en octobre dernier.

Rappelons que GM entend commercialiser 30 véhicules entièrement électriques dans le monde d’ici la fin de 2025 et que 40% de sa gamme nord-américaine sera électrique au même moment.