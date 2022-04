GM et Honda s’unissent pour des véhicules électriques plus abordables

General Motors et Honda élargissent leur partenariat une fois de plus.

Après les deux VUS électriques que le premier aidera à développer pour le second d’ici 2024, dont le Honda Prologue, une nouvelle série de véhicules électriques abordables verra le jour à compter de 2027.

Ce seront principalement des multisegments compacts et les constructeurs prévoient d’en fabriquer des « millions » d’exemplaires à l’échelle mondiale, notamment dans les marchés de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et de la Chine.

Les véhicules en question reposeront sur une nouvelle architecture globale et emploieront des batteries Ultium de nouvelle génération. Leurs technologies et leur expertise en design seront également mises en commun, tandis que l’équipement et les processus de fabrication seront standardisés afin d’assurer un haut niveau de qualité et de réaliser des économies d’échelle permettant de vendre les véhicules à un meilleur prix, disent GM et Honda.

Cette annonce survient quelques jours après que le gouvernement canadien ait parlé d’implanter d’une norme Zéro émission qui forcera les constructeurs automobiles à proposer un minimum de véhicules électriques. Plus précisément, au moins 20% des nouveaux véhicules légers vendus au Canada devront être électriques d’ici 2026, 60% en 2030 et 100% en 2035.

Comme l’avait fait l’automne dernier le président de GM, Mark Reuss, le vice-président du développement de produits et de la chaîne d’approvisionnement, Doug Parks, a évoqué un modèle plus abordable que le Chevrolet Equinox EV 2024, qui sera lui-même très accessible avec un prix de départ tournant autour de 35 000 $ canadiens.

De son côté, Honda a toujours l’intention de lancer une nouvelle génération de véhicules basés sur une plateforme exclusive appelée « e:Architecture » à compter de la seconde moitié de la présente décennie, en priorisant le Canada et les États-Unis.

Au sujet des batteries, les deux compagnies travaillent sur des ensembles à semi-conducteurs (électrolyte solide) qui pourront être installés dans de futurs véhicules électriques afin d’augmenter considérablement leur efficacité et leur autonomie.

