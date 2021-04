Honda veut devenir 100 % électrique d’ici 2040

Emboîtant le pas à plusieurs autres compagnies automobiles qui ont annoncé vouloir n’offrir que des véhicules électriques d’ici les 10 à 15 prochaines années, Honda vient de dévoiler son plan pour éliminer les moteurs à combustion interne sur notre continent.

Ainsi, 40% des ventes nord-américaines de Honda seront électriques d’ici 2030, 80% en 2035 et 100% en 2040. Il s’agira non seulement de véhicules électriques à batterie, mais aussi de modèles avec pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène.

Voilà qui tranche drôlement avec la position exprimée en mai 2020 par Jean Marc Leclerc, le nouveau patron de Honda Canada. Celui-ci avait affirmé que les véhicules électriques servent davantage à promouvoir les intérêts des politiciens et qu'ils ne permettront pas à eux seuls d’atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre conformément à l’Accord de Paris.

Après les deux VUS électriques développés avec l’aide de General Motors et attendus sur le marché vers la fin de 2023 (comme modèles 2024, dont un représentant la marque Acura), Honda lancera une nouvelle génération de véhicules basés sur une plateforme exclusive appelée « e:Architecture » à compter de la seconde moitié de la présente décennie. Bonne nouvelle : le Canada et les États-Unis seront priorisés avant le reste de la planète.

Ladite plateforme s’accompagnera de batteries à semi-conducteurs (solid state) possédant une densité énergétique beaucoup plus grande et offrant une autonomie considérablement supérieure à celles que l’on connaît déjà. Des tests avec des véhicules de démonstration débuteront au cours de l’exercice financier actuel, dit Honda.

Photo: Honda

Pour ce qui est de l’hydrogène, Honda participera à en faire la promotion dans des secteurs où les batteries ne sont pas une solution pratique, comme le transport routier lourd et l’aviation.

Dans une annonce faite aujourd’hui, le président et chef de la direction mondial de Honda, Toshihiro Mibe, a déclaré que « la réduction de l’impact environnemental de la compagnie et les progrès en matière de sécurité pour sauver des vies humaines sont les deux grands défis que devra relever Honda ».

L’objectif ultime est la carboneutralité complète dans l’ensemble des opérations et des produits de l’entreprise ainsi que zéro décès impliquant des voitures et motos Honda d’ici 2050. D’ailleurs, les technologies Honda Sensing et AcuraWatch passeront rapidement à un autre niveau de sécurité et d’aide à la conduite.

En vidéo : Entrevue avec Daniel Breton sur l'essor de la voiture électrique