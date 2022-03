Honda : 1,4 milliard $ pour fabriquer des véhicules hybrides en Ontario

Les usines de Honda à Alliston, en Ontario, sont en train d’être réaménagées et réoutillées en vue de produire des véhicules hybrides en grand volume. On apprend aujourd’hui que les travaux représentent un investissement de 1,38 milliard $ sur six ans de la part de Honda Canada.

Les gouvernements provincial et fédéral injecteront chacun 131,6 millions $ pour appuyer la transformation.

Tel que nous le rapportions en janvier dernier, le CR-V hybride 2023 de nouvelle génération sera le premier à sortir de l’usine. Sa production débutera au cours de l’été. Selon Honda, Alliston deviendra du même coup le principal site d’assemblage de ce modèle en Amérique du Nord, devant l’usine de Greensburg en Indiana, qui fabrique le CR-V hybride depuis 2019.

« Il s'agit d'une étape importante pour Honda alors que nous allons de l'avant avec notre ambitieuse vision de faire en sorte que les véhicules électriques à batterie représentent 100% des ventes de véhicules en Amérique du Nord d'ici 2040 », a déclaré Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada.

Photo: Honda

La gamme de Honda est déjà celle qui consomme le moins de carburant et qui émet le moins de gaz à effet de serre (GES) parmi tous les fabricants de véhicules à combustion au Canada, mais la compagnie n’a pas le choix d’en faire plus et de répondre à la demande des consommateurs pour des modèles hybrides et électriques – encore plus avec la récente flambée du prix de l’essence.

Honda parle déjà d’une réduction de 30% des GES avec ses nouveaux véhicules hybrides. Cependant, on ignore encore le nombre d’exemplaires du CR-V hybride 2023 qui devraient être fabriqués en Ontario.

Actuellement, les usines de Honda à Alliston ont la capacité de produire plus de 400 000 véhicules (des CR-V et Civic) et 190 000 moteurs par année. Bien que l’annonce d’aujourd’hui n’en fasse pas mention, une Civic hybride pourrait s’ajouter à la gamme de Honda à court terme.

En vidéo: Honda et ses voitures hybrides, une drôle de stratégie