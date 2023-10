Voici quand la Honda Civic hybride arrivera sur nos routes

Après nous avoir confirmé l’an dernier le retour de la Honda Civic hybride au Canada et aux États-Unis, le constructeur annonce aujourd’hui que la voiture arrivera sur nos routes en 2024 comme modèle 2025.

Plus précisément, la berline Civic hybride entrera en production à l’usine ontarienne d’Alliston au printemps. La Civic à hayon hybride, issue de l’usine de Greensburg en Indiana, suivra quelques semaines plus tard. Les deux sites assemblent déjà le CR-V hybride.

« Nos associés chez Honda of Canada Manufacturing sont extrêmement fiers d’être désignés comme l’usine principale en Amérique du Nord pour produire la nouvelle berline Civic hybride, fièrement canadienne, a déclaré Yoshiyuki Nakazawa, vice-président et directeur général de HCM. Nous célébrons ce mois-ci la production historique de notre 6 millionième Civic et cette nouvelle Civic hybride, qui vient s’ajouter au CR-V hybride également construit à HCM, fera partie intégrante de la stratégie globale d’électrification de Honda. »

Photo: Honda

Cette stratégie consiste à équiper ses principaux modèles de systèmes hybrides. Jusqu’à présent en 2023, plus de 35 % des ventes du CR-V et de l’Accord sont des modèles hybrides, nous apprend Honda. Ça signifie que près de 20 % des ventes totales de la marque au pays sont des véhicules électrifiés. Selon ses projections, la future Civic hybride devrait représenter plus de 40 % des ventes de Civic en Amérique du Nord.

Puissance et consommation d’essence à venir

Sur le plan technique, la nouvelle Civic hybride 2025 emploiera une version du système hybride de Honda, récemment choisi par le magazine américain Ward’s Auto comme l’un des 10 meilleurs groupes motopropulseurs de 2023. Dans le CR-V hybride et l’Accord hybride, il génère 204 chevaux et 247 lb-pi de couple, en plus de maintenir une consommation moyenne de 6,4 et 5,3 L/100 km, respectivement.

Photo: Dominic Boucher

Honda n’est toutefois pas en mesure de nous chiffrer pour l’instant la puissance et la consommation d’essence exactes de la Civic hybride, qui viendra rivaliser avec les Toyota Corolla hybride/Prius et Hyundai Elantra hybride. Attendez-vous par ailleurs à un prix elevé, puisque son système sera offert en version haut de gamme.

Rappelons que Honda Canada a promis d’investir 1,38 milliard $ sur six ans pour réaménager et réoutiller ses installations d’Alliston en vue de produire des véhicules hybrides en grand volume.

En vidéo : Essai complet du Honda CR-V hybride 2023