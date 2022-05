Honda CR-V 2023 : de premières images font surface

Honda : 1,4 milliard $ pour fabriquer des véhicules hybrides en Ontario

Les usines de Honda à Alliston, en Ontario, sont en train d’être réaménagées et réoutillées en vue de produire des véhicules hybrides en grand volume. On apprend aujourd’hui que les travaux représentent un investissement de 1,38 milliard $ sur six ans de la part de Honda Canada. Les gouvernements provincial …