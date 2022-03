Honda dévoile une Civic hybride… pour l’Europe

Alors que Honda a récemment annoncé un investissement de 1,4 milliard $ dans ses usines en Ontario pour commencer à fabriquer des véhicules hybrides au Canada, beaucoup se demandent quand la compagnie va annoncer une Civic hybride.

Ayant abandonné l’Insight, Honda n’a plus de rivale directe aux Toyota Prius et Corolla hybride ainsi qu’aux Hyundai IONIQ et Elantra hybride. N’oublions pas l’élimination de la Clarity. Pour un constructeur qui veut que les deux tiers de ses ventes mondiales soient des véhicules électrifiés d’ici 2030, il faut de nouvelles solutions.

Eh bien, en voici une Civic hybride. Malheureusement pour nous, c’est celle qui est destinée au marché européen.

Photo: Honda

Là-bas, tous les modèles de Honda sont maintenant offerts avec une motorisation alternative à l’essence. Dans le cas de la Civic, le système est différent de celui de la Jazz (la sous-compacte que l’on appelait Fit chez nous) et du HR-V, plus proche de celui du CR-V. Un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson fait équipe avec deux petits moteurs électriques montés à l’avant et une batterie au lithium-ion placée sous la banquette arrière.

Acheminée bien sûr aux roues avant, la puissance nette s’élève à 181 chevaux et le couple, à 232 livres-pied. C’est nettement plus que les compactes hybrides mentionnées ci-haut et même plus que notre Civic à essence, qui arrête à 180 chevaux et 177 livres-pied (exception faite de la sportive Civic Si de 200 chevaux).

Photo: Honda

Fait intéressant, le conducteur peut choisir entre les modes Eco, Normal, Sport et Individuel, mais la voiture possède un nouveau système de gestion de la puissance qui lui permet d’alterner automatiquement entre les sources de propulsion (essence, hybride, électrique).

Quant au design, la Civic hybride européenne ressemble comme deux gouttes d’eau à notre Civic à hayon. Les seules différences sont l’ajout d’un écusson « e:HEV » sur le coffre et l’absence de sorties d’échappement visibles. C’est la même chose à l’intérieur. L’équipement de sécurité comprend naturellement la suite d’aides à la conduite Honda Sensing.

Photo: Honda

Si Honda se décide enfin à nous ramener une Civic hybride au Canada (la dernière remonte à 2015), sa technologie sera assurément différente, mais c’est un produit qui pourrait bien se vendre – non seulement en raison du nom Civic, mais aussi du prix élevé de l’essence en ce moment. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir sur les développements du côté de Honda.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Honda Civic 2022