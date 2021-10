Honda Civic Si 2022 : nouveau style... mais moins de puissance

Après une courte pause d’un an, la sportive Honda Civic Si est de retour pour 2022 alors que la compacte japonaise inaugure sa 11e génération. Elle est attendue chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année.

Comme on le savait déjà, ce retour s’effectue uniquement en format berline puisque le coupé a été abandonné. Il n’y aura pas non plus de Civic Si à hayon étant donné que Honda préfère miser sur la Type R.

Discrètement distinctive

Par rapport à la berline Civic régulière, cette nouvelle Civic Si arbore une calandre à grillage alvéolaire ornée de l’écusson « Si » et un becquet avant dissimulé sous la voiture. À l’arrière, le pare-chocs légèrement retravaillé est couronné au bas par deux embouts d’échappement chromés (au lieu d’un seul). Plus haut, un aileron noir lustré est monté sur le couvercle du coffre.

Photo: Honda

Au milieu de tout ça, on note également un fini noir lustré sur les boîtiers de rétroviseurs et autour des vitres, des roues en alliage exclusives de 18 pouces à 10 rayons au fini noir mat et une nouvelle option de couleur Orange nacré vif pour la carrosserie.

À l’intérieur, la Civic Si reçoit encore une fois des sièges sport qui lui sont propres, avec des appuie-têtes intégrés, des logos « Si » brodés et une surpiqûre contrastante rouge. Le reste du décor est identique à celui des autres Civic, excepté les pédales sport, les accents rouges et bien sûr le levier de la boîte manuelle (on y revient plus tard).

L’écran tactile mesure neuf pouces et intègre Android Auto et Apple CarPlay sans fil, tandis qu’un tableau de bord numérique de 10 pouces se trouve derrière le volant.

Photo: Honda

Un goût doux-amer pour les conducteurs

Malheureusement pour les amateurs de performance, Honda semble satisfait de rivaliser avec les Hyundai Elantra N Line et Kia Forte GT de ce monde au lieu de s’attaquer aux Elantra N et Subaru WRX, voire la Volkswagen Jetta GLI. Voyez-vous, son moteur turbo à quatre cylindres de 1,5 litre revient avec une puissance à la baisse (de 205 à 200 chevaux) et un couple inchangé (192 livres-pied).

Le constructeur nous précise toutefois que le couple maximal arrive maintenant 300 tours/minute plus tôt et que le moteur maintient sa puissance de pointe entre 6 000 et 6 500 tours/minute, là où commence la zone de régime critique. Honda dit en outre avoir amélioré le son d’échappement, mais sachez qu’un système de contrôle acoustique l’amplifie artificiellement par le biais des haut-parleurs.

La puissance est acheminée aux roues avant par l’entremise d’une boîte manuelle dont les six rapports ont été révisés. La sensation d’embrayage est améliorée et les passages de vitesses sont 10% plus rapides, selon Honda. Et comme sur la Civic Type R, un système crée une impulsion de l’accélérateur lors des rétrogradations pour mieux synchroniser la transmission avec le régime du moteur. Un différentiel à glissement limité est aussi inclus de série pour une meilleure traction.

Plus rigide et plus sécuritaire

En ce qui concerne le châssis, la Honda Civic Si 2022 est 8% plus rigide en torsion et 13% plus rigide en flexion que l’ancienne. Son empattement est allongé de 35 millimètres et sa voie arrière se trouve élargie de 12 millimètres. De même, les ressorts et les coussinets de suspension sont plus raides que ceux de la berline ordinaire, les barres stabilisatrices sont plus épaisses et une barre de torsion 60% plus rigide relie l’arbre de direction au pignon d’engrenage de la crémaillère.

La nouvelle Civic Si possède des freins à disques de plus grand diamètre (312 millimètres à l’avant et 282 millimètres à l’arrière), tandis que ses roues sont chaussées de pneus de performance toutes saisons 235/40R18.

Photo: Honda

Enfin, elle comprend aussi tout l’arsenal de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite des autres versions de la Civic 2022. La technologie Honda Sensing incluse de série utilise un nouveau système à caméra unique offrant un champ de vision plus long et plus large pour identifier plus rapidement et plus précisément les piétons, cyclistes et autres véhicules ainsi que les lignes sur la chaussée et les panneaux de signalisation.

« C’est clairement la meilleure et la plus dynamique Si que nous ayons jamais produite, et elle est fabriquée ici au Canada », a souligné Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada.

Le prix de la Honda Civic Si 2022 sera annoncé à l’approche de sa mise en vente dans quelques semaines.

