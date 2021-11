Que pensez-vous de la Honda Civic 2022?

Je possède une Honda Civic berline 2013 que j’ai achetée neuve. J’ai été totalement satisfaite par cette voiture qui m’a été très fidèle. La silhouette du modèle de la génération suivante ne me plaisait pas et c’est pour cette raison que j'ai conservé la mienne. Or, j’ai croisé sur la route ce qui m’a semblé être un nouveau modèle de la Civic et elle m’a plu. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Chantal,

Bien que la Honda Civic de 2015 à 2021 ait été un succès commercial dans la lignée des précédentes générations – en considérant la perte de vitesse des berlines compactes en général –, il est vrai que son esthétisme ne plaisait pas à tous, surtout dans le cas de la berline.

En ce qui a trait au nouveau modèle, votre œil semble effectivement bien aiguisé puisque la onzième génération de la Civic circule sur nos routes depuis cet été. Tous les goûts sont dans la nature, mais celle-ci semble adopter une allure plus appréciée des consommateurs.

Ces dernières semaines, nous avons pu mettre à l’essai la nouvelle Civic dans sa version Touring, soit celle logeant au sommet de la gamme actuelle. Nous avons apprécié la puissance du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L qui développe 180 chevaux. Or, le mariage avec la transmission à variation continue n’est pas des plus réussis. À bord, Honda a effectué du bon boulot afin de moderniser la présentation.

Il faut savoir que dans ses versions LX et EX, la Civic est mue par un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 L. Loin d’être foudroyant, il convient totalement à la Civic et à sa vocation. Cette mécanique est, elle aussi, jumelée à une transmission à variation continue. La boîte manuelle n’est plus offerte avec la berline, mais demeure au menu avec la sportive Si ainsi qu'avec la Civic à hayon.

Photo: Louis-Philippe Dubé

En ce qui a trait à l’échelle de prix, vous pourriez tomber en bas de votre chaise si vous n’avez pas magasiné de Civic ces dernières années. S’il était possible de se procurer un modèle sans équipement superflu à moins de 20 000 $, c’est désormais impossible. Pour la version d’entrée de gamme identifiée par l’appellation LX, le prix d’entrée s’élève à 24 465 $. Pour cette somme, la voiture sera livrée sur des jantes d’acier avec des enjoliveurs et vous aurez le choix d’une peinture extérieure gris pâle, gris foncé, noire ou blanche. À l’intérieur, ce sera du tissu noir, du tissu noir ou du tissu noir. Sans pour autant opter pour une version Touring à plus de 30 000 $, nous sommes d’avis que la version EX représente une valeur intéressante.

Aussi, sachez que la valeur de votre voiture demeure considérable bien qu’elle ne soit plus neuve. En effet, tout dépendant du kilométrage, vous pourriez en obtenir entre 4500 $ et 13 000 $ en la vendant à un particulier. Par sa grande fiabilité et sa solide réputation, la Honda Civic conserve une très belle valeur dans le segment des voitures compactes, tout comme la Toyota Corolla.

