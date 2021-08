Volkswagen Jetta 2022 : nouveau moteur et style rafraîchi

Genesis dévoile le GV60 100% électrique

Genesis vient de dévoiler les premières images de son nouveau GV60, un VUS 100% électrique qui vient s'ajouter aux GV70 et GV80 qui peuplent déjà la gamme. On reconnaît immédiatement la signature visuelle de Genesis, avec les phares et les feux arrière séparés en deux. Ce qui est plus original, …