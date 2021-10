Honda montre un premier aperçu de la prochaine Civic Type R

C’est le mois d’octobre et pendant que les enfants ont la tête à leur prochain costume d’Halloween, Honda a déguisé sa nouvelle Civic Type R – du moins, le modèle de préproduction – pour nous offrir un premier aperçu officiel.

Les images que vous voyez ici montrent la voiture juste avant qu’elle entame des essais sur le circuit allemand du Nürburgring. Quelques jours plus tôt, des photographes espions avaient croqué un prototype camouflé sur le circuit de Nardo, en Italie.

Bien que l’extérieur soit caché, on distingue que cette Civic à hayon survitaminée possède de plus grandes prises d’air à l’avant et des pneus de performance Michelin Pilot Sport 4S qui enveloppent des jantes exclusives au fini noir, derrière lesquelles apparaissent des étriers Brembo peints en rouge.

Photo: Honda

L’aileron arrière est très surélevé, mais moins agressif qu'avant. Reste à voir s’il conservera le même design et positionnement sur le modèle de série. Plus bas, la nouvelle Type R reprend l’échappement central à trois embouts circulaires, sauf que celui du milieu est plus grand que les deux autres cette fois-ci.

Honda n’a pas encore donné de détails techniques, mais tel que mentionné dans les articles précédents, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres devrait être de retour, possiblement avec un peu plus de puissance et de couple que les 306 chevaux et 295 livres-pied de la génération sortante.

Photo: Marc Lachapelle

En mai dernier, un porte-parole de Honda, Carl Pulley, a confirmé que la boîte manuelle à six rapports allait demeurer l’unique choix offert, donc n’attendez pas de transmission automatique ou à double embrayage.

Le dévoilement complet est prévu au début de 2022, mais la date reste à préciser. La nouvelle Honda Civic Type R sera en vente plus tard dans l’année, vraisemblablement avec une hausse de prix qui devrait la rapprocher un peu plus des 50 000 $ (le modèle 2021 coûte 46 200 $). À titre comparatif, la Volkswagen Golf R 2022 redessinée débute à 44 995 $ (manuelle) ou 46 395 $ (automatique).

