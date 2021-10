Honda Sensing 360 : des véhicules encore plus sécuritaires à venir

Si vous êtes familier avec les véhicules de Honda, vous connaissez sans doute Honda Sensing, un ensemble de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite qui protègent activement les occupants et, dans une certaine mesure, les piétons. Son déploiement a commencé en 2014 avec les Honda CR-V 2015 et Acura TLX 2015.

Aujourd’hui, le constructeur japonais annonce que la prochaine génération, appelée Honda Sensing 360, sera incluse de série dans tous ses nouveaux modèles Honda et Acura (dans ce dernier cas sous l’appellation AcuraWatch) vendus aux États-Unis d’ici 2030. Le Canada devrait naturellement emboîter le pas.

Le tout s’inscrit dans la vision globale présentée en avril dernier par le chef de la direction de Honda, Toshihiro Mibe, qui prévoit qu’aucun conducteur ou passager d’automobiles ou de motos Honda ne décédera sur la route d’ici 2050.

Photo: Honda

Honda Sensing 360 promet d’éliminer complètement les angles morts afin de mieux éviter les collisions et d’alléger la tâche du conducteur. Pour ce faire, les capacités des systèmes existants continueront d’être améliorées, notamment avec l’intégration de cinq radars sophistiqués à ondes millimétriques autour des véhicules et d’une caméra monoculaire semblable à celle déjà employée.

Honda parle aussi de perfectionnements à sa structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACE) qui seront mis à l’épreuve dans ses centres de tests de collision au Japon et en Ohio (États-Unis).

La Civic 2022 montre l’exemple

Entretemps, les consommateurs qui se tournent vers la toute nouvelle Honda Civic 2022, par exemple, bénéficient d’une technologie Honda Sensing mise à jour qui utilise un nouveau système à caméra unique possédant un champ de vision plus large que le système précédent basé sur un radar et une caméra. À cela s’ajoutent des avancées logicielles et un nouveau processeur plus puissant. Résultat : la voiture arrive à identifier plus rapidement et plus précisément les piétons, les cyclistes et les autres véhicules de même que les lignes et les panneaux de signalisation.

Photo: Honda

Ce n’est pas tout. Grâce à l’intégration de huit capteurs de sonar, la Civic dispose pour la première fois d’un système de contrôle du freinage à basse vitesse et d’un système de prévention des faux départs vers l’avant et l’arrière. De plus, il y a maintenant l’assistance en cas de congestion routière, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif et le système de prévention de sortie de voie agissent de façon plus linéaire et naturelle.

La Civic 2022 est aussi équipée d’une nouvelle plaque de sécurité pour la poutre du pare-chocs avant, conçue pour réduire les blessures aux jambes, et d’un capot avec une structure interne en relief visant à améliorer la protection de la tête. C’est sans surprise qu’elle s’est mérité la cote de sécurité la plus élevée de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

