Le Honda Passport 2022 sort ses muscles et une version TrailSport

Suivant les traces de la camionnette Ridgeline modernisée pour 2021, le Honda Passport 2022 profite de nombreux changements qui lui donnent une apparence plus musclée.

Ça commence avec un nouveau museau plat et une calandre verticale unique au Passport, un capot au renflement prononcé, des pare-chocs remodelés et de nouvelles ailes avant. Les embouts d’échappement sont plus gros et toutes les versions proposent également de nouveaux modèles de jantes en alliage d’allure plus robuste.

Sur le Passport TrailSport, premier d’une nouvelle série de véhicules Honda TrailSport, plusieurs garnitures noires sont de mise, comme c’est la mode dans l’industrie lorsqu’il est question de modèles à vocation plus sportive ou aventureuse. La calandre est différente, tandis que les pare-chocs plus imposants s’accompagnent de garnitures de protection peintes de couleur argent. Mentionnons aussi les voies élargies de 10 millimètres.

Photo: Honda

Bon, ce n’est rien de majeur. Toutefois, Honda indique que les capacités tout-terrain du Passport TrailSport augmenteront au cours des prochaines années grâce à des améliorations comme des pneus avec plus de mordant et une suspension réglée pour la conduite hors route.

Pour ceux qui voudraient apporter encore plus de style, une nouvelle édition HPD a été créée en collaboration avec Honda Performance Development (HPD), la division de course de Honda située aux États-Unis. Celle-ci reçoit un traitement unique au niveau de la calandre, des élargisseurs d’ailes noirs, des roues d’aspect robuste et des éléments graphiques HPD sur les panneaux de custode arrière.

L’intérieur n’est pas en reste

L’habitacle du Honda Passport 2022 a été actualisé tout en conservant ses 1 430 litres de chargement dans le coffre qui le placent au sommet de la catégorie. Il y a par exemple un nouvel éclairage gris avec aiguilles blanches sur le combiné d’instruments, une technologie de rappel de sièges arrière qui permet d’éviter qu’un enfant ou un animal de compagnie soit oublié dans le véhicule, de même qu’un rappel de ceinture de sécurité pour les occupants arrière.

La version TrailSport se démarque par des surpiqûres orange sur le volant, les panneaux de portières et les sièges, un logo TrailSport brodé sur les appuie-têtes avant et moulé sur les tapis en caoutchouc optionnels, des cadrans au contour noir chromé et un éclairage ambiant ambré.

Photo: Honda

Le Honda Passport 2022 demeure propulsé par un moteur V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux avec une boîte automatique à neuf rapports et le système de traction intégrale à vectorisation de couple i-VTM4 de Honda, de série sur toutes les versions.

Les prix seront annoncés prochainement.

