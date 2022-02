Les véhicules les plus sécuritaires en 2022 selon l'IIHS

La sécurité des véhicules neufs ne cesse de s’améliorer et l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis nous le prouve en décernant son prix « Top Safety Pick+ » à pas moins de 65 modèles pour 2022, comparativement à 49 en 2021 et à 22 en 2020.

À cela, il faut ajouter les 36 autres modèles qui se méritent la distinction « Top Safety Pick », ce qui donne un total de 101 véhicules récompensés cette année. Quelques-uns n’ont pas encore été évalués et pourraient rejoindre le groupe plus tard en 2022.

Afin d’obtenir l’un ou l’autre de ces prix très reconnus dans l’industrie, un véhicule doit enregistrer un bon résultat dans six différents tests de collisions, en plus d’avoir un système de prévention de collision frontale dit supérieur ou avancé de même que des phares jugés bons ou acceptables. La différence avec le « + », c’est que ces phares sont offerts sur l’ensemble des versions disponibles et non sur quelques-unes uniquement.

L’IIHS souligne d’ailleurs que les constructeurs automobiles ont fait un effort marqué cette année pour rendre leurs systèmes de prévention des collisions et leurs meilleurs phares accessibles à un plus grand nombre de clients.

Hyundai (incluant les marques Kia et Genesis), Volkswagen (incluant Audi) et Volvo sont les constructeurs qui se démarquent le plus en 2022. Mitsubishi récolte son tout premier prix de l’IIHS grâce à l’Outlander, identifié comme un « Top Safety Pick+ ».

Malgré la sécurité accrue des véhicules, les mauvais comportements au volant et les accidents de la route ont augmenté en 2021. Aux États-Unis, les autorités s’attendent à ce que le nombre de décès dépasse le cap des 40 000 lorsque les chiffres complets seront publiés. Chez nous, la Sûreté du Québec rapporte 262 décès sur le territoire qu’elle dessert, soit douze de plus qu’en 2020.

Voici la liste complète des modèles 2022 les plus sécuritaires selon l’IIHS :

Top Safety Pick+

Acura RDX

Acura MDX

Acura TLX

Audi A6

Audi A6 allroad

Audi A7

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

Audi Q5

Audi Q5 Sportback

Cadillac XT6

Chevrolet Trailblazer

Chrysler Pacifica

Ford Bronco Sport

Ford Explorer

Genesis G70 (fabriquée après juin 2021)

Genesis G80

Genesis G90

Genesis GV70

Genesis GV80

Honda Accord

Honda Civic

Honda Civic à hayon

Honda Insight

Honda Odyssey

Hyundai Nexo

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe (fabriqué après juillet 2021)

Hyundai Tucson

Kia K5

Kia Stinger

Lexus ES 350

Lexus IS

Mazda3

Mazda3 Sport

Mazda CX-9

Mazda CX-5

Mazda CX-30

Mercedes-Benz Classe E

Mercedes-Benz GLE

Mitsubishi Outlander (fabriqué après juin 2021)

Nissan Rogue

Nissan Altima

Nissan Maxima

Nissan Murano

Subaru Ascent

Subaru Crosstrek PHEV

Subaru Legacy

Subaru Outback

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Toyota Camry

Toyota Highlander

Toyota Sienna

Volkswagen ID.4

Volvo C40 Recharge

Volvo S60

Volvo S60 Recharge

Volvo V60 Cross Country

Volvo XC40

Volvo XC40 Recharge

Volvo XC60

Volvo XC60 Recharge

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Top Safety Pick

Audi A4

Audi A5 Sportback

Audi Q8

BMW Série 2 Gran Coupé

BMW Série 3

BMW X5

Buick Encore GX

Ford Edge

Ford Escape

Ford F-150 Crew Cab

Ford F-150 Extended Cab

Ford Mustang Mach-E

Honda CR-V

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Santa Cruz

Hyundai Venue

Kia Carnival

Kia Seltos

Kia Sportage

Kia Sorento

Kia Soul

Kia Telluride

Lexus UX

Lexus RX

Lincoln Aviator

Lincoln Corsair

Lincoln Nautilus

Mercedes-Benz GLC

Nissan Sentra

Ram 1500 Crew Cab

Subaru Crosstrek

Subaru Impreza 5 portes

Toyota C-HR

Toyota Avalon

Toyota Venza

