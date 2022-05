Des marquages de routes phosphorescents, une bonne idée?

Quelles seront les prochaines innovations en matière de sécurité routière? Malgré tous les progrès réalisés au cours des deux dernières décennies, les possibilités sont encore nombreuses.

Puisqu’une bonne visibilité sur la route peut faire une grande différence dans la prévention des accidents, non seulement pour les automobilistes mais aussi pour les cyclistes et les piétons, certains endroits dans le monde ont commencé à explorer l’idée de marquages phosphorescents. C’est notamment le cas de l’Australie, qui vient de déployer un programme en ce sens.

Vous avez déjà joué au mini-golf dans le noir avec des parcours luminescents? Alors imaginez maintenant que les routes près de chez vous ressemblent à ça. La peinture qui est appliquée aux marquages paraît tout à fait normale durant le jour, mais devient brillante lorsque la noirceur tombe.

Les photos qui accompagnent notre article ont été publiées sur la page Facebook de l’entreprise Tarmac Linemarking, mandatée par le gouvernement australien pour son projet. Le résultat est assez probant.

Photo: Tarmac Linemarking

L’avantage certain est de mieux définir les contours et la direction de la chaussée, particulièrement dans les courbes et près des intersections, ce qui aide ensuite à améliorer le temps de réaction au volant ou au guidon. C’est sans parler des systèmes d’assistance à la conduite qui utilisent des caméras pour repérer les lignes et garder le véhicule au centre de la voie.

Est-ce trop dérangeant, par contre? Clairement, il y aurait une période d’adaptation, mais seul un essai pilote à long terme pourrait nous dire ce qu’en pensent les usagers. Dans le passé, des tests ailleurs dans le monde ont aussi démontré une luminescence qui pouvait être inégale (problème de peinture ou d’application?), voire absente dans des conditions météo difficiles comme une forte pluie.

Enfin, quelle serait la différence de coût par rapport à la peinture conventionnelle utilisée pour les marquages? Et est-il nécessaire de repeindre plus fréquemment? D’autres bonnes questions qui devront trouver réponse.

