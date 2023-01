En vidéo : les tests de collision les plus regardés en 2022

Chaque année, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis effectue de multiples tests de collision pour s’assurer de la sécurité des nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché et sur la route. L’organisme couronne également les modèles les plus sécuritaires en attribuant des prix Top Safety Pick.

C’est toujours intéressant de découvrir comment un véhicule réagit lors d’un impact et où sont ses points faibles. Parfois, les résultats sont bien décevants, entre autres depuis 2021 alors que l’IIHS a modifié quelques-uns de ses tests pour mieux refléter les collisions à plus grande vitesse qui causent un bon nombre d’accidents et de décès annuellement.

Pour différentes raisons, les gens aiment voir se démolir certains véhicules plus que d’autres. C’est notamment le cas du Jeep Wrangler et du Ford Bronco, deux grands rivaux qui ont chacun des capacités exceptionnelles et une clientèle de passionnés. Le premier a beaucoup fait parler de lui dans les dernières années en capotant à plus d’une reprise lors de tests de collision frontale avec léger chevauchement.

Le Wrangler et le Bronco font justement partie des tests de collisions les plus regardés en 2022 selon l’IIHS, comme vous pourrez le voir dans la vidéo qui suit. Les autres modèles du top 5 sont la Subaru BRZ, le Tesla Model Y et, bizarrement, la Chevrolet Spark… 2013.

Les amateurs du Bronco peuvent se vanter que leur VUS obtient de bien meilleures notes que le Wrangler aux tests de collision frontale et latérale de l’IIHS. La BRZ de nouvelle génération, de son côté, se mérite la plus haute distinction, soit un Top Safety Pick+.

Idem pour le Model Y des années 2021 et 2022. D’ailleurs, au tout début de janvier, un exemplaire filant à plus de 130 km/h a plongé dans une falaise de 250 pieds en Californie : les quatre occupants ont miraculeusement survécu et n’ont même pas subi de blessures majeures. Selon les experts sur place, la répartition égale du poids du véhicule, en partie attribuable à la batterie sous le plancher, a joué un rôle déterminant dans le mouvement de chute.

