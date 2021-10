Bye bye Honda Insight, à quand la Civic hybride?

Honda poursuit la réorganisation de sa gamme alors qu’elle se prépare à lancer une nouvelle génération de véhicules hybrides et électriques. Après la berline hybride rechargeable Clarity, c’est au tour de la compacte Insight de disparaître.

Ne la cherchez pas sur le site web de Honda Canada, car elle n’y est plus. Les concessionnaires essaieront maintenant de liquider les exemplaires qui restent dans leurs cours.

Aux États-Unis, remarquez, la petite voiture hybride de Honda sera de retour en 2022. Chez nous, par contre, ses ventes ne justifiaient plus de la maintenir en vie après trois ans de sa troisième génération. Seulement 415 unités ont trouvé preneur au pays en 2020 – environ une pour 1 000 Civic vendues! L’Insight ne faisait pas mieux dans la première moitié de 2021 avec des ventes d’à peine 193 unités.

Il faut dire que Honda et ses concessionnaires ne faisaient pratiquement aucun effort pour promouvoir l’Insight (assemblée au Japon, elle coûte beaucoup plus cher à importer chez nous qu’une Civic fabriquée localement). Malgré ses belles qualités, peu de gens savent même qu’elle existe.

Photo: Honda

Pour le moment, le seul modèle électrifié qui reste dans le catalogue canadien de Honda est l’Accord hybride. Mais n’ayez crainte, la venue d’une Civic hybride est presque écrite dans le ciel, une riposte aux Corolla hybride et Elantra hybride. Cette voiture s’avèrera beaucoup plus attrayante et populaire auprès des consommateurs. Également, le CR-V de prochaine génération arrivera sur le marché en 2022 (comme modèle 2023) et cette fois-ci sa version hybride devrait enfin être offerte au Canada.

À plus long terme, soit autour de 2024, Honda lancera son tout premier véhicule 100% électrique, un VUS appelé Prologue. Sa division de luxe Acura fera de même. Les deux seront développés, propulsés et construits avec l’aide de General Motors. Gageons que ça vous excite plus qu’une Honda Insight!

