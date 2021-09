Honda Civic à hayon 2022 : nouveau prix de base plus attrayant

C’est le 1er octobre que la nouvelle Honda Civic à hayon 2022 arrivera chez les concessionnaires et la compagnie nous annonce aujourd’hui les prix accompagnés de détails supplémentaires sur l’équipement.

Bonne nouvelle : cette deuxième génération est plus abordable que la première, du moins quand on regarde le prix de base.

De 30 400 $ en 2021, la Civic à hayon 2022 baisse à 28 000 $, excluant les frais de transport de 1 700 $. Pourquoi? La principale raison est l’ajout d’une version d’entrée de gamme LX équipée d’un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres qui, tout comme dans la berline Civic, produit 158 chevaux et 138 livres-pied de couple.

Contrairement à cette dernière, toutefois, la boîte de vitesses à variation continue (qui comprend un nouveau mode de conduite Sport) peut être remplacée par ici une manuelle à six rapports. Il n’y a aucune différence de prix entre les deux transmissions, et ce, peu importe la version choisie.

Photo: Honda

La Civic LX possède également un écran tactile de sept pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, une instrumentation partiellement numérique, un bouton de démarrage et des phares à DEL de série. Au fait, l’espace de chargement dans le coffre totalise 693 litres.

Plus haut dans la gamme, on retrouve la Civic à hayon Sport à partir de 31 500 $ (en hausse de 1 100 $ par rapport à 2021). Celle-ci est dotée d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 litre qui génère 180 chevaux et un couple de 177 livres-pied. Elle se démarque en outre par ses jantes de 18 pouces au fini noir brillant chaussées de pneus à profil bas, ses garnitures extérieures noires et son embout d’échappement double chromé.

À l’intérieur, des sièges exclusifs, une chaîne audio à huit haut-parleurs, un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir, un volant chauffant et des pédales sport font partie de l’ensemble.

Photo: Honda

Enfin, la version haut de gamme Sport Touring de la Civic à hayon 2022 (à partir de 35 000 $) possède de nouvelles jantes en alliage usinées de 18 pouces, des capteurs de stationnement avant et arrière ainsi que des systèmes de contrôle du freinage à basse vitesse et d’alerte de trafic transversal arrière. Derrière son volant chauffant gainé de cuir réside un affichage entièrement numérique et personnalisable de 10,2 pouces, tandis que son nouvel écran tactile de neuf pouces (avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil) s’accompagne d’une puissante chaîne audio Bose.

« La Civic à hayon est la Civic à 5 portes la plus plaisante à conduire que nous ayons jamais produite, affirme Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. Sa conception élégante à toit profilé et sa boîte de vitesses manuelle à six vitesses livrable en font une nouvelle offre excitante dans la famille Civic, avec les modèles Si et Type R qui arriveront bientôt. »

Suivez Le Guide de l’auto dans les prochaines semaines pour tout savoir sur la nouvelle Civic Si, qui sera disponible en format berline seulement.

