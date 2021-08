Qu'advient-il de la Honda Civic Type R?

J’ai vu ces derniers jours des croquis de ce que pourrait être la future Acura Integra. Ça m’a donné le goût de magasiner une Honda ou une Acura à vocation sportive. La Civic Type R répondrait à mes exigences, mais il semble périlleux d’en trouver une neuve. Pouvez-vous m’aider?

Bonjour Pierre-Carl,

Il est vrai que le retour de l’Acura Integra ravive les passions. Nous allons suivre avec intérêt son développement et son évolution.

En ce qui concerne la Honda Civic Type R, il faut savoir qu’elle appartient à la dixième génération. Plus tôt cette année, Honda a dévoilé sa Civic berline de onzième génération et celle-ci est d’ailleurs déjà en vente. Le modèle a hayon a lui aussi été dévoilé, mais son arrivée en concession continue de se faire attendre.

Malheureusement, le constructeur japonais n’a pas encore dévoilé de détails concernant la version la plus sportive et radicale qu’est la Type R. Cela étant, nous avions tout de même appris que sa mécanique allait être à combustion interne et qu’il n’était pas prévu que la technologie hybride ou électrique soit employée.

En attendant le dévoilement, Honda a poursuivi la commercialisation de la Civic Type R de l’année-modèle 2021. Au moment d’écrire ces quelques lignes, un concessionnaire Honda de la grande région de Montréal nous confiait ne plus en avoir en inventaire et précisait qu’un seul exemplaire se trouvait dans le système dans le système de gestion provinciale. Ce faisant, il est bien possible que vous deviez mettre une croix sur l’achat d’une Honda Civic Type R neuve.

Rappelons que la version Type R n’a rien à voir avec la Civic conventionnelle. En plus d’un ensemble esthétique et aérodynamique qui se démarque de l’ensemble du parc automobile, elle se distingue par sa mécanique exceptionnelle. En effet, sous son capot, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci développe une puissance de 306 chevaux et un couple de 295 livres-pied. Seule la boîte manuelle à six rapports est livrable.

