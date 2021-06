Honda dévoile la Civic à hayon 2022

Après la berline Civic à la fin avril, Honda dévoile aujourd'hui la nouvelle Civic à hayon 2022 lors d’un événement spécial diffusé sur la chaîne YouTube Honda Stage.

Désormais produite en Indiana plutôt qu’au Royaume-Uni, cette Civic à cinq portes arrivera chez les concessionnaires canadiens en septembre. Les prix de ses trois versions, dont la nouvelle LX de base, seront annoncés entre-temps.

Allure assagie

À l’instar de la génération précédente, la silhouette de la berline et celle du modèle à hayon se ressemblent. En plus du derrière retroussé et raccourci de 124 millimètres, le second se démarque avec un grillage différent au niveau de la calandre supérieure, des roues distinctives, de nouveaux feux arrière reliés par une bande ainsi qu’un bas de pare-chocs arrière remodelé intégrant un diffuseur et de nouveaux embouts d’échappement.

Photo: Honda

Petit détail : le hayon est plus léger qu’avant, son ouverture est plus large de 40 millimètres et ses charnières révisées donnent une ligne de toit plus fluide. Quant au Bleu Boost que vous voyez ici, c’est l’une des deux nouvelles couleurs disponibles avec Mauve fumé.

Dans l’ensemble, la Civic à hayon 2022 affiche un style élégant, mais beaucoup moins agressif que sa devancière. Notez par contre que Honda dévoilera plus tard la redoutable Civic Type R.

Deux moteurs et deux boîtes de vitesses

Sur le plan technique, la voiture est maintenant plus rigide en torsion de 19%, tandis que sa suspension et sa direction ont été mises au point en Europe avant d’être adaptées pour l’Amérique du Nord. Honda nous dit que la conduite est plus amusante que jamais.

Sous le capot, on a le choix des deux mêmes moteurs que la berline Civic 2022 (auparavant, un seul était offert). Ayant comme mission de garder le prix de base raisonnable, il y a d’abord le quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 158 chevaux et 138 livres-pied de couple. Le moteur turbocompressé de 1,5 litre est de retour (versions Sport et Sport Touring), lui qui fournit 180 chevaux et un couple de 177 livres-pied.

Photo: Honda

Les deux peuvent être jumelés à une boîte de vitesses à variation continue (CVT) mise à jour et adaptée à chacun, avec en outre une programmation « Step-Shift » révisée qui simule les changements de vitesse lorsqu’on accélère à fond. Un nouveau mode Sport est aussi disponible dans certains cas. Contrairement à la berline, la Civic à hayon propose une boîte manuelle à six rapports en option, peu importe la version choisie. Honda l’a améliorée pour des changements de rapports plus rapides et plus en douceur.

Bien qu’il soit question d’une consommation d’essence réduite par rapport à l’ancienne, les cotes officielles ne sont pas encore connues. Il n’y a pas de variante hybride, rappelons-le.

Habitacle moderne

Pour le reste, la Civic à hayon 2022 reprend l’habitacle et les technologies de la berline, à commencer par un nouvel écran central tactile de sept ou neuf pouces avec Apple CarPlay et Android Auto (sans fil pour le plus gros écran). Un volant chauffant est maintenant disponible. Au sommet de la gamme, une instrumentation numérique de 10,2 pouces, une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs et un chargeur sans fil pour téléphones sont inclus.

Photo: Honda

Les sièges avant ont été repensés pour plus de confort, ceux de la version Sport Touring offrant un soutien latéral plus prononcé. Notons que les passagers arrière ont un dégagement accru pour les jambes (+36 millimètres) par rapport à l’ancienne génération.

Enfin, la série de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite Honda Sensing offerte de série sur toutes les Civic à hayon 2022 utilise un nouveau système à caméra unique qui fournit un champ de vision plus large que le précédent et qui peut identifier plus rapidement et plus précisément les piétons, les cyclistes et les autres véhicules, ainsi que les lignes et les panneaux de signalisation.

L’assistance en cas de congestion routière est désormais incluse. Puis, grâce à l’ajout de huit capteurs de sonar, il est possible de bénéficier d’un système de contrôle du freinage à basse vitesse et d’un système de prévention des faux départs vers l’avant et l’arrière.

On tourne maintenant notre attention vers les prochaines Civic Si et Civic Type R!

