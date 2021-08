Honda Civic Type R 2021 : radicalement vôtre

Attendue de tous, la Honda Civic de onzième génération dévoilée ce printemps retient toute l’attention depuis. Or, il faut savoir qu’entre-temps le constructeur japonais continue de commercialiser les versions à hayon et Type R de dixième génération afin d’épuiser les dernières unités restantes.

Cet été, Le Guide de l’auto a parcouru 1100 kilomètres au volant de la Honda Civic Type R 2021. Voici le compte rendu complet de nos impressions.

Un look polarisant

Chez Honda, il n’y a pas que la Clarity qui suscite le débat en ce qui a trait à son design. C’est le cas aussi de la Civic Type R et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas discrète. Même en optant pour une peinture noire, blanche ou grise – comme c’était le cas de la version mise à l’essai -, elle demeure très violente sur le plan du design. Elle en met plein la vue, mais attention, ça ne plaît vraiment pas à tous. Si nous approuvons le choix des logos rouges du constructeur qui font référence au passé sportif de la marque, le design des jantes ainsi que l’entrée d’air sur le capot, on ne peut en dire autant des innombrables éléments aérodynamiques qui surchargent son look.

Une mécanique exceptionnelle

La Civic Type R ne se distingue pas exclusivement par son allure à la Batmobile. Sous le capot, les ingénieurs ont réalisé un boulot qui relève presque du miracle. En effet, on y retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres qui développe une impressionnante puissance de 306 ch et un couple de 295 lb-pi. Plus on la conduit, plus on reconnaît les grandes qualités du motoriste qu’est Honda.

Contrairement à Volkswagen avec la Golf R et à Subaru avec la WRX STI, Honda est resté traditionnel en conservant seulement les roues avant motrices. Lorsque l’on appuie sur le champignon, forcément, l’effet de couple se fait sentir, mais il pourrait être maintes fois pire. On remarque qu’elle a tendance à chercher la route, surtout sur une route légèrement abîmée. Les accélérations demeurent vives et le turbo répond toujours « présent » quand on le sollicite. On apprécie la grande précision de la direction et l’efficacité de l’ensemble du système de freinage.

Avec cette version la plus radicale de la populaire compacte japonaise, oubliez la transmission automatique à variation continue. Seule une boîte manuelle comptant six rapports est offerte. Et c’est très bien ainsi. Il s’agit d’une voiture s’adressant à une niche de puristes et Honda en est conscient. Subaru a adopté la même stratégie avec la WRX STI, tandis que Volkswagen propose, en option, une transmission automatique à double embrayage.

Au terme de notre période d’essai, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 8,8 L/100 km. Précisons que la majeure partie de l’essai a été réalisée sur l’autoroute. Ressources naturelles Canada indique une cote de 9,6 L/100 km en conduite combinée. Évidemment, le manufacturier recommande l’utilisation d’essence de niveau d’octane 91.

Des sièges confortables, mais…

Au fil des kilomètres parcourus, nous avons été à même de constater que les sièges baquets à l’avant sont des plus confortables. Le support latéral est sans faille, mais on pourrait ressentir un inconfort tout dépendant de la largeur de notre bassin. Il est à noter que l’on ne peut opter pour des sièges chauffants. Il faut savoir qu’il s’agit d’une voiture qui n’offre aucun compromis et qu’elle est une authentique sportive. Ses suspensions sont sèches et en conduite urbaine, c’est carrément désagréable. Avec cette bagnole, Honda s’adresse aux puristes prêts à composer avec ces caractéristiques parfois contraignantes.

Un habitacle qui a vieilli

Lorsque l’on monte à bord de la Honda Civic Type R 2021, on constate qu’elle a vieilli. Elle est en fin de piste et ça se ressent. C’est également le cas de la WRX STI alors qu’avec Volkswagen, on a droit à des matériaux de meilleure qualité, un assemblage moins artisanal et un style plus contemporain.

Précisons au passage que la Civic Type R est une voiture à hayon et qu’elle est, malgré sa vocation de sportive, somme toute, assez pratique.

Une édition spéciale pour 2021

En guise de conclusion pour la génération actuelle, Honda proposait pour 2021 une édition spéciale de la Civic Type R. Seulement 100 exemplaires étaient réservés pour le marché canadien et on apprenait en mai de l’année dernière qu’il n’aura fallu que quatre minutes pour qu’ils trouvent preneur. Elle se distinguait notamment par sa peinture jaune phénix brillant, ses jantes en aluminium forgé signées BBS ainsi que par ses pneus Michelin Pilot Sport CUP2. Sa masse a aussi été revue à la baisse.

Pour l’heure, nous n’en savons que très peu au sujet de la Civic Type R de prochaine génération. Certaines rumeurs qui circulaient plus tôt cette année laissaient entendre qu’elle ne ferait appel à aucun système hybride. Une chose est certaine, nous espérons qu’elle demeurera la sportive exceptionnelle qu’elle est actuellement.

En vidéo : notre avis sur la Honda Civic 2022