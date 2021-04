Honda Civic 2022 : tout sur le modèle de nouvelle génération

La Honda Civic 2022 entièrement redessinée a fait ses débuts officiels ce soir lors d’un événement spécial organisé sur la plateforme Twitch, cherchant plus que jamais à attirer les jeunes acheteurs. Elle arrivera chez les concessionnaires du Québec cet été.

D’entrée de jeu, la compagnie la décrit comme la berline Civic la plus agréable à conduire et la plus avancée sur le plan technologique en près de 50 ans d’histoire.

« La Civic est la voiture la plus vendue au Canada depuis 23 ans et nous sommes convaincus que la toute nouvelle Honda Civic de 11e génération continuera d’être populaire auprès des Canadiens avec les meilleures caractéristiques de sa catégorie, des performances de premier plan et un nouveau style moderne et sportif », a déclaré Dave Jamieson, vice-président principal des ventes et du marketing de Honda Canada.

Design plus mature

On savait déjà pas mal à quoi s’attendre depuis le dévoilement de la Civic Prototype en novembre dernier, c’est-à-dire un design plus mature et raffiné. Certains diront plus conservateur – tout dépend des goûts.

Le capot, les ailes avant et la ceinture de carrosserie de la Civic 2022 ont été abaissés pour offrir un meilleur champ de vision au conducteur, tandis que la base du pare-brise a été reculée de 50 millimètres pour améliorer le profil. La calandre supérieure est plus discrète, mais celle au bas du pare-chocs est agrandie comme pour accentuer la largeur et la posture athlétique de la voiture.

Les phares plus modernes sont reliés à des feux arrière un peu plus conventionnels qu’avant par une ligne de relief sur les flancs, alors qu’une autre saillie plus proéminente vient unir les jantes redessinées. Celles-ci varient de 16 à 18 pouces, mais sont malheureusement en acier sur la version LX d’entrée de gamme. Notons également les trois nouvelles couleurs extérieures au menu : gris météorite métallisé, gris sonique nacré et bleu brume matinale métallisé (exclusive à la Civic).

Photo: Honda

Transformation radicale à l’intérieur

L’habitacle de la Honda Civic 2022 change du tout au tout par souci de simplicité, d’espace et de convivialité. Dorénavant, l’écran central de 7 ou 9 pouces (selon la version) se dresse au sommet de la planche de bord pour être plus rapide à consulter. Il conserve des boutons physiques pour le volume et les fonctions Accueil/Retour. L’instrumentation derrière le volant (enfin chauffant!) prend la forme d’un nouvel affichage numérique de 7 ou 10,2 pouces similaire à celui de l’Accord.

Une insertion pleine largeur à motif alvéolaire marque une rupture avec les commandes de climatisation en dessous et la console centrale. C’est un élément de design unique qui dissimule en même temps les bouches d’aération. Honda dit avoir utilisé des matériaux de meilleure qualité, en particulier sur les points de contact. D’ailleurs, la nouvelle garniture de console est spécialement conçue pour ne pas laisser paraître des empreintes digitales et des taches. Les sièges avant redessinés procurent quant à eux plus de confort.

Photo: Honda

Côté technologies, l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto est incluse de série pour 2022, tandis que la version Touring est équipée de la recharge sans fil pour téléphones, sans parler de la première chaîne audio Bose dans une Civic. Celle-ci compte 12 haut-parleurs.

Au fait, le dégagement pour les jambes aux places avant et l’arrière n’a pas changé d’un seul millimètre. Quant au coffre, il a rétréci de 428 à 419 litres.

Photo: Honda

Mêmes moteurs, mais…

Sur la route, attendez-vous à une Civic plus rigide de 8 % en torsion et de 13 % en flexion qui améliore la tenue de route en plus de réduire les bruits et les vibrations. Le moteur atmosphérique de 2,0 litres et le moteur turbocompressé de 1,5 litre sont de retour. Le premier génère toujours 158 chevaux et 138 livres-pied de couple, mais le second passe à 180 chevaux (+6) et à 177 livres-pied (+15).

Ils sont jumelés à une boîte de vitesses à variation continue mise à jour et adaptée à chacun, avec en outre une programmation « Step-Shift » révisée qui simule les changements de vitesse lorsqu’on accélère à fond. Un nouveau mode Sport est aussi disponible dans certains cas. Pour ce qui est de la boite manuelle, Honda a décidé de l'abandonner avec la Civic berline. Le Guide de l'auto a toutefois appris que la version à hayon ainsi que la variante SI conserveront cette possibilité.

Photo: Honda

De multiples mesures contribuent à l’amélioration des cotes de consommation, affirme Honda. Dans les faits, on parle de 2 à 3 dixièmes pour une moyenne de 6,9 ou 7,1 L/100 km selon la version. Pour rivaliser avec les Toyota Corolla hybride et Hyundai Elantra hybride, il faut plutôt se tourner vers la Honda Insight puisqu'aucune version électrifiée n'est au programme.

Par ailleurs, la suspension reçoit de nouvelles composantes et se marie à un empattement allongé de 35 millimètres de même qu’à une voie arrière élargie de 12 millimètres pour accroître la stabilité et le confort. De nouveaux étriers de frein avant sont aussi de mise.

Sécurité accrue

La Honda Civic 2022 présente plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active et passive. Les coussins gonflables avant du conducteur et du passager sont conçus pour réduire les conditions associées aux lésions cérébrales en contrôlant mieux les mouvements de la tête dans certains types d’accidents. Cette technologie a d’ailleurs été récompensée par l’AJAC dans les Acura TLX 2021 et Acura MDX 2022.

Photo: Honda

Ensuite, la série de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite Honda Sensing offerte de série utilise un nouveau système à caméra unique qui fournit un champ de vision plus large que le précédent et qui peut identifier plus rapidement et plus précisément les piétons, les cyclistes et les autres véhicules, ainsi que les lignes et les panneaux de signalisation.

L’assistance en cas de congestion routière est désormais incluse. Puis, grâce à l’ajout de huit capteurs de sonar, la Civic dispose pour la première fois d’un système de contrôle du freinage à basse vitesse et d’un système de prévention des faux départs vers l’avant et l’arrière.

Tel que mentionné plus tôt, la berline Honda Civic 2022 sera en vente au cours de l’été. Ses prix seront annoncés peu de temps avant. Le coupé n’est pas de retour. Pour ce qui est de la nouvelle Civic à hayon, son dévoilement est prévu plus tard cette année.

En vidéo: présentation officielle de la Honda Civic 2022 (en anglais)