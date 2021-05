Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Honda Civic Type R

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les compactes sportives se destinent aux amateurs de sensations fortes qui souhaitent tout de même conserver une certaine polyvalence.

À la première place, on retrouve la Honda Civic Type R qui domine son segment. Une auto sport accomplie qui réussit l’exploit de faire passer ses 306 chevaux sur ses seules roues avant. Elle le peut grâce à un train avant sophistiqué, capable de contenir l’effet de couple dans la direction . Possédant un excellent toucher de route, la Civic Type R suit le regard de son conducteur, la limite d’adhérence de l’auto ne pouvant être trouvée que sur circuit.

Le 4 cylindres turbo, puissant et volontaire est un régal à utiliser. On peut adresser les mêmes compliments au freinage, puissant, endurant et parfaitement dosable à la pédale.

Pour l’année 2021, Honda a également présenté une édition limitée, qui profite de quelques ajustements pour raffiner encore sa conduite (poids en baisse, jantes BBS et pneus Michelin Sport Cup 2, direction et suspension revues).

Les 100 exemplaires, vendus en quelques minutes, seront de véritables items de collection dans les années à venir.

Photo: Honda

Les finalistes

Derrière la Honda, on retrouve la Hyundai Veloster N. Avec la disparition des modèles réguliers en 2021, il ne reste plus que le modèle le plus sportif au sein de la gamme. Développée avec sérieux sur le circuit du Nürburgring, et peaufinée par l’équipe d’Albert Biermann, transfuge de BMW Motorsport, la plus radicale des Veloster possède de vraies prétentions sportives.

Son 4 cylindres turbo de 275 chevaux, qui n’égale pas la hargne de celui de la Type R, réalise tout de même de bonnes performances. La tenue de route donne également satisfaction, avec un bel équilibre et une efficacité certaine, qui se paie par un roulement ferme et plutôt bruyant.

Photo: Hyundai

Enfin, la dernière marche du podium est occupée par un duo bien connu des amateurs de bagnoles sport polyvalentes : les Subaru WRX et WRX STI. En dépit de leur âge avancé, les deux compactes conservent de beaux atouts pour séduire les conducteurs enthousiastes.

Dotées d’un rouage intégral très efficace, qui permet de les conduire sereinement toute l’année, les deux autos adoptent toujours une tenue de route incisive et efficace. Les performances de la WRX comme de la STI demeurent d’actualité avec 268 chevaux pour la première, et 310 chevaux pour la seconde.

Photo: William Clavey

Si vous hésitez entre les deux versions, sachez que la STI est un peu moins facile à vivre au quotidien à cause de son roulement plus ferme. Le prix à payer pour profiter d’une efficacité maximale sur les routes sinueuses…