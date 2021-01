Une Civic Type R pour remplacer ma Subaru WRX STI?

J’ai présentement une Subaru WRX STI 2015, et je veux la remplacer cette année. À ma grande surprise, je constate que Subaru n’offre rien de bien différent en 2021. Je sais qu’une nouvelle WRX serait en préparation, mais je ne veux pas vraiment attendre jusqu’en 2022 ou 2023. Cela dit, j’ai essayé la Honda Civic Type R, et je l’ai beaucoup aimée. Pensez-vous que c’est un bon choix pour moi?

Bonjour Luc,

Effectivement, la Subaru WRX STI commence à dater, et une nouvelle génération est attendue dans les années à venir. On sait qu’elle sera pas mal plus performante que la version actuelle, offrant peut-être une motorisation hybride… qui sait ?

Si vous ne pouvez attendre, la Honda Civic Type R n’est pas votre seul choix ! En fait, nous vous recommanderions probablement d’y aller avec une Volkswagen Golf R.

La Civic Type R est une voiture vraiment trippante à conduire. Même si elle est à traction, sa puissance est complètement démentielle et sa transmission manuelle est digne d’une voiture de course. Le moteur à quatre cylindres turbo de 306 chevaux nous donne l’impression d’être au volant d’une voiture bien plus puissante!

Cela dit, la fermeté de sa suspension et la grosseur suggérée des roues en font une voiture qu’on voit difficilement comme étant adaptée à nos rudes hivers.

Pourquoi ne pas vous tourner vers une Golf R? Elle offre des performances similaires à votre STI, mais dans un enrobage bien plus raffiné en conduite. Qui plus est, avec son excellent rouage intégral, elle est parfaitement adaptée à notre climat! Si vous êtes capable d’attendre quelques mois, une nouvelle génération est même à nos portes. Seule représentante sur notre territoire de la Golf de huitième génération avec la GTI, cette nouvelle Golf R sera pus techno, et encore plus performante.

Finalement, la Hyundai Veloster N pourrait également représenter un compromis intéressant. Moins puissante qu’une Type R, la petite coréenne surprend tout de même par de bonnes aptitudes routières et un rapport prix/performance très alléchant.

