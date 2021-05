Honda Civic 2022: cinq choses à savoir

La populaire Honda Civic est entièrement renouvelée pour l’année-modèle 2022. La marque nipponne a notamment retravaillé son groupe motopropulseur ainsi que son châssis et a ajouté de nouvelles technologies.

Voici cinq choses à savoir sur la Honda Civic 2022.

Changement de design

Cette Honda Civic de nouvelle génération évolue assez radicalement par rapport au modèle sortant. Sa signature stylistique, comparable à celle de la berline Accord, risque de moins choquer que l’ancienne mouture de la Civic, qui n’avait pas fait l’unanimité lors de son dévoilement en 2015.

Photo: Honda

La Honda Civic 2022 arbore un style bien plus épuré et moins chaotique. À commencer avec la devanture qui conserve des phares angulaires, quoiqu’un peu moins agressifs qu’auparavant. La ceinture noire ou chromée autrefois retrouvée sur la grille est maintenant retirée pour faire place à la calandre et un bas de pare-chocs grillagé plus large.

De plus, Honda a déplacé le pied du bas du pare-brise vers l’arrière de 50 mm, donnant l’effet d’une ligne de capot plus longue et prononcée. Tous les éléments mentionnés plus haut aident à la sportivité de la Civic.

En se déplaçant vers l’arrière, les voies ont été élargies, ayant pour effet d’accentuer les épaulements au niveau des arches de roue. Les feux ont aussi été élargis, complétant le nouveau design. Huit couleurs de carrosserie seront offertes dont trois nouvelles (deux teintes de gris et un bleu métallisé).

Adieu, boîte manuelle!

Sous le capot, les deux moteurs à quatre cylindres qui alimentaient l’ancienne génération demeurent de la partie. Cependant, le constructeur nippon a amené plusieurs améliorations.

D’une part, le moteur 2,0 litres atmosphérique associé aux modèles d’entrée de gamme développe toujours 158 chevaux et 138 lb-pi de couple. Toutefois, celui-ci est dorénavant équipé d’un système d’arrêt-démarrage de série afin d’aider à diminuer la consommation d’essence. Dans cette même avenue, le convertisseur catalytique est de nouvelle conception.

Par ailleurs, les moutures huppées auront droit au moteur 1,5 litre turbocompressé qui voit sa puissance et son couple augmenter légèrement. Les valeurs respectives passent à 180 chevaux et 177 lb-pi.

Photo: Honda

Grâce à une nouvelle tuyauterie pour le turbo et l’ajout de la commande électronique du calage et de la levée variable (VTEC) aux soupapes d’échappement, la consommation d’essence serait aussi réduite d’environ 0,2 L/100 km selon Honda.

Finalement, toutes les moutures seront jumelées au rouage à traction et à une boite CVT qui simule des rapports. Celle-ci a été améliorée dans sa programmation pour simuler des vitesses de manière plus naturelle. Pour les amateurs de la transmission manuelle, il faudra se tourner soit vers la version à hayon de la Civic ou les sportives SI et Type R, selon des informations obtenues par Le Guide de l’auto.

Photo: Honda

Un châssis plus rigide

Tout comme l’ensemble des produits Honda, la Civic est construite sur la structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACE) qui sera dorénavant plus solide en torsion de 8% et 13% en flexion. De plus, de nouveaux cadres avant en aluminium aident à la rigidité et à la réduire du poids du véhicule.

Sur le plan dynamique, l’empattement de la berline a été allongé de 35 mm et la voie arrière a été élargie de 12 mm, afin d’améliorer la stabilité en conduite. La suspension et la direction ont été aussi retravaillées.

Photo: Honda

Dans le premier cas, la baisse de la friction dans les composantes et l’amélioration des bagues ont permis de limiter de 20% les chocs violents de la route. La direction sera, de son côté, plus réactive qu’antérieurement.

De plus, un nouveau tube flexible léger dans le système d’échappement réduit la transmission du bruit. Enfin, de nouveaux étriers de frein avant à faible traînée et des roulements de roue avant et arrière à faible frottement diminuent la résistance au roulement et contribuent à améliorer la consommation de carburant, selon Honda.

Technophile

À l’intérieur, l’instrumentation du tableau de bord se numérise tranquillement, suivant la tendance de l’industrie automobile. En ce sens, le conducteur est servi par un écran de sept pouces placé sur le côté gauche de la planche de bord. Celui-ci servira d’indicateur de vitesse et de tachymètre, tandis qu’un indicateur de vitesse physique occupe le côté droit.

Le modèle haut de gamme – Touring – est plutôt muni d’un écran complètement numérique d’une dimension de 10,2 pouces.

Photo: Honda

Concernant l’infodivertissement, les utilisateurs auront droit à un écran de sept pouces (9 pouces en option). De plus, tous les systèmes sont compatibles avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. La recharge par induction pour téléphone cellulaire est en option.

Nouveauté chez Honda, le système audio Hi-Fi sera maintenant le Bose Premium Sound qui propose notamment 12 haut-parleurs, incluant un caisson d’extrêmes graves de huit pouces.

Photo: Honda

Sécurité active bonifiée

Honda utilise la suite d’aides à la conduite Honda Sensing, de série avec la Civic 2022. Grâce à l’addition de huit capteurs de sonar, la Civic dispose pour la première fois d’un système de contrôle du freinage à basse vitesse et d’un système de prévention des faux départs vers l’avant et l’arrière.

De plus, Honda ajoute que la berline est équipée d’une nouvelle plaque de sécurité pour la poutre du pare-chocs avant, conçue pour réduire les blessures aux jambes, et d’un capot avec une structure interne en relief conçue pour améliorer la protection de la tête.

La Honda Civic 2022 arrivera en quatre déclinaisons, soit les LX, EX, Sport et Touring. Pour les versions plus sportives, les clients pourront se tourner vers la SI ou la puissante Type R. En ce qui concerne les prix, ceux-ci seront dévoilés plus proche de la date de commercialisation.

À voir aussi: présentation officielle de la Honda Civic 2022 (en anglais)