La voici, la nouvelle Honda Civic 2022!

Honda a dévoilé aujourd’hui une première image officielle de la Honda Civic 2022 entièrement redessinée. Le modèle de série est très fidèle à la Civic Prototype que la compagnie avait présentée en novembre dernier.

Les préparatifs en vue de la production à l’usine d’Alliston, en Ontario, sont presque complétés. La Civic 2022 fera ses débuts le 28 avril et arrivera chez les concessionnaires cet été.

Honda nous promet la berline Civic la plus amusante à conduire et la plus évoluée sur le plan technologique en près de 50 ans d’histoire. Le nombre de fois où le constructeur utilise l’expression « centré sur l’humain » pour parler de la voiture et de ses nouvelles caractéristiques reflète pratiquement une obsession.

On remarque que le design extérieur gagne en maturité, avec une calandre plus discrète et une combinaison de phares et de feux plus au goût du jour. En même temps, toutefois, la Civic semble perdre un peu de caractère.

Une bonne nouvelle, c’est que l’habitacle devient plus spacieux. Honda le dit aussi plus simple et plus convivial, avec une ergonomie et une visibilité améliorées.

Un lancement spécial le 28 avril à partir de 20h sera diffusé en direct via la plateforme Twitch. Nous aurons à ce moment une foule d’images et de détails à vous partager.

Quant à la nouvelle Civic à hayon, elle suivra la berline de plusieurs mois.

En vidéo: revoyez le dévoilement du prototype de la Honda Civic 2022