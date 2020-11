La Honda Civic 2022 aura l'air de ça

En direct sur la plateforme Twitch, Honda a dévoilé mardi soir le prototype de sa toute nouvelle Civic de 11e génération. Le modèle de série, qui sera présenté à la fin du printemps prochain et qui se retrouvera sur la route à l’automne, lui sera très fidèle.

Ironiquement, le constructeur japonais s’est tourné vers une plateforme pour amateurs de jeux vidéo que les jeunes des générations Y et Z connaissent très bien, et ce même si la voiture adopte un look plus mature que jamais. D’ailleurs, vous ne trouvez pas qu’elle ressemble à la Honda Accord?

La raison évoquée est que la Civic demeure le véhicule le plus vendu auprès de cette clientèle de même que des acheteurs multiculturels.

Au premier coup d’œil, le prototype de la Civic 2022 frappe fort avec sa nouvelle couleur orange éclatante. Plusieurs éléments au fini noir apportent du contraste, comme les roues, les boîtiers de rétroviseurs, la calandre ainsi que quelques moulures. Les phares redessinés, avec leur contour noirci et leur signature à DEL, donnent à la voiture un aspect menaçant. À bien y penser, Honda aurait peut-être dû la dévoiler juste avant l’Halloween!

La ceinture de caisse et le capot sont bas, ce qui laisse plus de place au pare-brise et aux vitres pour assurer une excellente visibilité. Les montants de toit avant ont aussi été reculés à cette fin. Le profil est un peu plus dynamique, tandis que les feux arrière adoptent un design moins fantaisiste qu’avant – un changement que plusieurs apprécieront sans doute. En dessous, les embouts d’échappement sont habilement intégrés dans une garniture noire qui met l’accent sur la largeur de la voiture.

Photo: Honda

Un nouveau châssis plus rigide est de mise, mais conserve le bas centre de gravité de la Civic. Il y aura également des moteurs plus puissants et écoénergétiques ainsi qu’une foule de caractéristiques et de technologies auxquelles les conducteurs de Civic ne sont pas habitués, sans oublier un plus grand nombre de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite. Malheureusement, les détails techniques ne sont pas encore disponibles.

Tout en nous promettant un habitacle ouvert et dégagé, Honda ne montre pour l’instant qu’une seule image en noir et blanc de l’intérieur de la nouvelle Civic. On voit par contre que le poste de pilotage (volant, console, planche de bord) change considérablement. Il y a moins de boutons, un écran tactile HD de neuf pouces se dresse maintenant au sommet et une instrumentation entièrement numérique fait face au conducteur. Remarquez aussi ce large grillage alvéolaire qui dissimule les bouches d’air pour une apparence encore plus épurée.

Photo: Honda

La berline Honda Civic 2022 sera bien sûr suivie de la Civic à hayon (dorénavant assemblée aux États-Unis), des modèles Civic Si plus sportifs et de la très performante Civic Type R. Le coupé n’est pas de retour, tel que mentionné dans un précédent article. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

En vidéo : Honda Civic 2020 vs Toyota Corolla 2020