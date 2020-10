Honda Civic 2021 : cinq choses à savoir

Le lancement de la nouvelle Honda Civic de 11e génération, qui doit avoir lieu le printemps prochain pour l’année-modèle 2022, suscite énormément d’intérêt. Avez-vous vu les maquettes divulguées sur la toile et leurs interprétations par des spécialistes en design?

Visiblement, la Civic adoptera un look plus mature et moins racé, ce qui risque de plaire à certains mais pas à d’autres. Vaut-elle la peine d’attendre? Ça dépend de vos goûts et de vos besoins.

Entretemps, voici cinq choses que vous devez savoir sur la Honda Civic 2021, qui est maintenant en vente chez les concessionnaires.

Photo: Honda

Bye-bye, Civic Coupé et Si

Tel qu’annoncé cet été, Honda a décidé d’éliminer la Civic Coupé, dont les ventes ne sont tout simplement plus à la hauteur des attentes. Seulement 3% des acheteurs de Civic préféraient ce modèle à la berline, qui demeure au programme tout comme la Civic à hayon.

Toutefois, c’est loin d’être la seule coupure pour 2021. La sportive Civic Si de 205 chevaux n’est pas de retour non plus. Uniquement offerte avec une boîte manuelle, elle a perdu beaucoup d’adeptes au fil des ans. Il n’est pas exclu qu’on la revoie un jour, mais avec une boîte automatique à la place.

Prix de base gonflé

Parlant de la boîte manuelle, ne soyez pas surpris d’apprendre qu’elle est abandonnée dans la berline – et avec elle la version de base DX. Résultat : la Civic 2021 débute avec la version LX à boîte CVT, dont le prix s’élève à 23 400 $ avant les inévitables frais de transport et de préparation. C’est une hausse considérable de 5 000 $ par rapport à la moins chère des Civic 2020, vendue pour 18 390 $.

Pour les amateurs de transmission manuelle, sachez que celle-ci demeure offerte avec la variante à hayon de la Civic 2021.

Photo: Honda

Type R exclusive

Bien sûr, Honda ne fait pas que passer le couperet dans la gamme de sa compacte pour 2021. L’ajout le plus notable et excitant est la Civic Type R Édition Limitée. Plus légère et plus rapide, elle se distingue par sa nouvelle carrosserie Jaune Phoenix exclusive, ses jantes BBS en aluminium forgé et son fini noir lustré contrastant sur le toit, les boîtiers de rétroviseurs et la prise d’air du capot.

Rien ne change du côté du moteur turbo de 306 chevaux ou de la boîte manuelle à six rapports, mais les acheteurs apprécieront les amortisseurs spécialement calibrés qui optimisent la tenue de route de même que la direction révisée qui assure un meilleur contrôle. Mauvaise nouvelle : les 100 exemplaires disponibles au Canada se sont tous vendus en quatre minutes seulement au mois de mai dernier.

Turbo ou pas turbo?

Ceux qui optent pour la berline Civic ont encore le choix entre un moteur atmosphérique de 2,0 litres qui développe 158 chevaux – une valeur sûre – et un moteur turbocompressé de 1,5 litre dont la puissance varie de 174 à 180 chevaux.

Le second est l’unique représentant sous le capot de la Civic à hayon (exception faite de la Type R). Il fait l’objet de nombreuses plaintes relatives au chauffage de l’habitacle et à un mélange d’essence dans l’huile. Honda dit avoir réglé le problème, mais les avis demeurent partagés.

Photo: Honda

Même habitacle

Évidemment, pour cette sixième et dernière année-modèle de la Civic, les designers de Honda n’ont pas apporté de changements dans l’habitacle. Or, celui-ci reste une référence en matière d’aménagement et d’ergonomie avec des espaces de rangement nombreux, des sièges confortables et une instrumentation aussi complète que facile à consulter. En outre, les matériaux vieillissent joliment, ce qui n’est pas toujours le cas chez la concurrence.

En revanche, on aimerait un meilleur système d’infodivertissement, plus intuitif. Patience, ça devrait venir avec la prochaine génération de la Civic.

