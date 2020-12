Cette fausse Lamborghini est une Honda Civic déguisée

Tout le monde cherche des façons de créer une Lamborghini à rabais, semble-t-il. Il y a cet Américain qui a imprimé la sienne en 3D, des Vietnamiens qui assemblent des répliques en carton et un atelier de tuning au Japon qui a transformé le Toyota RAV4 en Urus.

Le plus récent exemple pourrait vous surprendre encore… ou pas. Une compagnie indienne du nom d’Executive Mod Trendz a converti une banale Honda Civic 2009 en Lamborghini Aventador!

Le travail qui a été accompli est quand même digne de mention. Vu d’une certaine distance, le museau de la voiture est presque à s’y méprendre et les fausses prises d’air sur les côtés évoquent aussi le pur-sang italien. Le design de la partie arrière n’est pas trop mal non plus. Par contre, oubliez les portières en élytre; elles s’ouvrent à la manière classique.

L’habitacle a reçu bon nombre de modifications également. On y retrouve un revêtement de couleur orange mur à mur, deux sièges baquets en cuir matelassé (avec l’emblème de Lamborghini sur les appuie-têtes) et quelques garnitures qui imitent la fibre de carbone.

La vidéo nous montre la création d’EMT dans les rues de Mumbai, bien que la voiture ne puisse rouler légalement en raison du châssis modifié. En passant, rien ne change côté moteur, donc les performances de cette Civic exotique ne tromperont personne.

Coût total de l’opération? Environ 20 000 $, incluant le prix de la Civic 2009 de base. À vous de nous dire si vous préfèreriez dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars pour une authentique Lamborghini Aventador…

En vidéo: Antoine Joubert présente la Lamborghini Huracan 2020