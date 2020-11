Combien coûte… la Honda Civic 2020?

Honda Civic 2021 : cinq choses à savoir

Le lancement de la nouvelle Honda Civic de 11e génération, qui doit avoir lieu le printemps prochain pour l’année-modèle 2022, suscite énormément d’intérêt. Avez-vous vu les maquettes divulguées sur la toile et leurs interprétations par des spécialistes en design ? Visiblement, la Civic adoptera un look plus mature et moins …