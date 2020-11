Quel VUS choisir pour remplacer ma Honda Civic?

Question:

Ma location de 5 ans pour ma Honda Civic EX manuelle 4 portes 2015 arrive à échéance en décembre 2020. Je suis la principale utilisatrice de la voiture (la seule voiture du ménage), et je roule environ 14 000 km par année.

Nous déménageons sur le Plateau Mont-Royal sous peu, et stationnerons dans la rue avec vignette, même l'hiver. Mon copain et moi voulons des enfants d'ici 2 à 3 ans, donc siège de bébé, poussette et compagnie à prévoir. Nous faisons un aller-retour au chalet dans les Laurentides aux 2-3 semaines environ. La pente est abrupte et il nous est arrivé d'avoir des difficultés à la monter l'hiver. Nous voulons une nouvelle location, à boîte automatique cette fois, et ce pour 3 à 4 ans.

J'envisageais de louer à nouveau une compacte, mais l'agrandissement prochain de notre famille me fait hésiter. En même temps, j'habite un quartier aux rues étroites, où les stationnement serrés sont monnaie courante. Mon père, me suggère plutôt un VUS sous-compact. Il a un faible pour la Subaru Crosstrek, mais me propose de regarder aussi le Honda HR-V, le Nissan Qashqai et le Hyundai Kona. Le Mazda CX-3 est un peu moins intéressant selon la cote du Guide de l’auto.

Je me demande si un VUS sous-compact est vraiment le bon choix pour mes besoin. Mon idéal serait un véhicule un peu plus spacieux, un peu plus habile dans des conditions plus difficiles, mais qui reste compact et manœuvrable en ville. Et j'avoue que je me suis habituée au luxe de mes sièges chauffants et de mon démarrage à clé intelligente avec bouton-poussoir...

Évidemment, je comprends que mes versements mensuels augmenteront vu mes exigences, mais j'aimerais qu'ils ne dépassent pas 400 $ par mois si c'est réaliste pour une location de 4 ans. Merci pour votre aide.

Réponse:

Bonjour Sarah,

D'après ce que vous décrivez, vous avez parfaitement cerné vos besoins. Si vous préférez conduire une compacte et que vous voulez un véhicule à traction intégrale, vous pourriez vous tourner vers la Mazda3. Son principal défaut est une visibilité restreinte vers l'arrière à cause du pilier C très large. Mais avec ses quatre roues motrices vous pourriez monter jusqu'à votre chalet sans problème.

Si les VUS sous-compacts vous intéressent, votre père qui vous conseille la Subaru Crosstrek a bien raison de le faire. C'est un véhicule bien adapté aux conditions climatiques québécoises et qui n'est pas plus long qu'une voiture compacte.

Photo: Germain Goyer

Avec sa garde au sol légèrement surélevée, sa traction intégrale très efficace et son bel espace intérieur, il devrait bien convenir à votre usage quotidien. Au moment d'écrire ces lignes, une version Commodité à boîte automatique coûte 380 $ taxes incluses pour une location de 3 ans (20 000 km/année). Les taux étant plus élevés pour les locations de plus longue durée, louer une Crosstrek plus longtemps n'a pas vraiment d'intérêt.

Le Hyundai Kona est aussi un véhicule intéressant, mais son coffre est plus restreint. Le Mazda CX-3 est amusant à conduire mais clairement trop petit pour un usage familial. Le Nissan Qashqai propose un bon espace intérieur, mais sa conduite est inférieure à celle de la Crosstrek. Enfin, le Honda HR-V propose lui aussi un bon dégagement et un coffre spacieux, mais son moteur est plus bruyant et sa conduite pas vraiment agréable.

Cela dit, n'hésitez pas à monter dans ces véhicules et à les essayer pour voir celui qui vous plaît le plus. Mais d'après nous, la Crosstrek serait le modèle idéal pour votre utilisation future.

Considérant que vous allez avoir plusieurs enfants dans les années à venir, je vous conseille de louer le véhicule pendant 3 ans maximum et voir s'il convient toujours à votre usage à ce moment-là. Si l'espace est toujours adéquat, vous pouvez reprendre le même véhicule. Si vous constatez qu'il vous faut un plus gros modèle ce sera le moment idéal pour en magasiner un nouveau.

