Quoi choisir comme prochain véhicule familial? Chevrolet Trailblazer, Hyundai Tucson, Kia Seltos ou Nissan Rogue?

Je préfère les mécaniques non turbocompressées, mais surtout les véhicules qui favorisent l’espace et le confort pour deux adultes et deux enfants. Ce véhicule remplacera une Elantra qui n’a pas de rouage intégral, ce qui ne nous est donc pas nécessaire. À noter que nous ne remorquons jamais plus de 1 500 lb et que nous roulons entre de 12 000 et 15 000 km par an, majoritairement en ville.

Bonjour Pierre-Olivier,

D’emblée, j’élimine de la liste le Chevrolet Trailblazer qui a bonne mine, mais qui n’est pas très convaincant sur le plan mécanique. Puis, j’oserais aussi éliminer le Seltos qui, bien qu’intéressant, est tout de même plus compact que le Tucson et le Rogue. Vous aurez par exemple moins d’espace de chargement avec le Seltos qu’avec votre Elantra, et ce, même si le côté pratique d’un VUS est à son avantage.

Nous nous retrouvons ainsi avec le Hyundai Tucson et le Nissan Rogue, deux produits en compétition directe.

Sous sa forme actuelle, le premier est en fin de carrière et sera complètement renouvelé pour 2022, d’où son prix attrayant. Fiable, polyvalent et offrant l’avantage d’une garantie complète de cinq ans, il s’agit d’un excellent choix. Un véhicule qui vieillit bien, dont les coûts de revient sont faibles et qui propose un équipement très honnête. Pour 2 200 $ de plus que la version de base, préconisez toutefois la version Preferred, laquelle a droit au volant chauffant et à quelques caractéristiques de sécurité supplémentaires, mais surtout au moteur de 2,4 litres, mieux adapté au produit. Une puissance majorée de 21 chevaux, au coût d’une consommation plus élevée d’environ 5 à 10%.

Photo: Hyundai

De son côté, le Nissan Rogue fait peau neuve cette année. Oubliez l’édition 2020, clairement moins intéressante que le Hyundai Tucson. En revanche, l’édition 2021 est drôlement plus convaincante, même dans sa version S de base. Plus raffinée, plus confortable, extrêmement spacieuse et dotée de série de gadgets comme les sièges et le volant chauffants, ainsi que le démarrage sans clé et l’application Apple CarPlay/Android Auto sans fil. Sur le plan technique, la puissance est identique à celle du Tucson à moteur de 2,4 litres, pour une consommation d’essence légèrement moindre. Vous apprécierez le silence de roulement, le confort des sièges et la polyvalence de l’aménagement.

Photo: Nissan

Toutefois, le Rogue ne s’accompagne que d’une garantie de base de trois ans. Un petit irritant par rapport à Hyundai qui propose une tranquillité d’esprit à plus long terme. Considérez également que Nissan a connu dans le passé quelques problèmes avec sa transmission CVT, et que seul le temps nous dira si ceux-ci sont bel et bien réglés. Remarquez, Hyundai a aussi connu son lot de problèmes avec des moteurs 2,0 litres et 2,4 litres. Problèmes que le constructeur a réglés et qu’il honore encore aujourd’hui avec de possibles extensions de garanties.

Mon conseil est donc de vous diriger chez Hyundai et Nissan, et de choisir l’option qui vous sied le mieux. En terminant, parce que vous ne l’avez guère mentionné, évitez la location. Le trop faible kilométrage parcouru annuellement vous désavantage à ce chapitre. Et si telle est votre intention, ciblez un terme de maximum 48 mois (jamais 60 mois), avec 16 000 km d’allocation annuelle.

