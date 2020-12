COVID-19 : Hyundai offre des essais routiers à domicile

Alors que la deuxième vague de COVID-19 continue de prendre de l’ampleur et que les gens sont encouragés à limiter encore plus leurs sorties, Hyundai Canada vient de lancer un programme d’essais routiers à domicile. Il s’agit d’une première au pays pour une marque automobile populaire.

Grâce à la participation de 199 des 221 concessionnaires Hyundai à travers le Canada, tout consommateur qui désire faire l’essai d’un véhicule neuf de Hyundai dans les rues et les grandes artères près de sa maison (ou encore de son travail) peut utiliser le nouvel outil mis en ligne.

« Avec un nombre croissant de clients effectuant leurs achats en ligne, l’essai routier à domicile devenait la prochaine étape du processus d’achat pouvant être réservé en ligne et complété sans devoir quitter la maison, explique le directeur du marketing de Hyundai Canada, Lawrence Hamilton. Nous désirons offrir plusieurs options sécuritaires à chaque client qui désire faire l’expérience d’un véhicule Hyundai et effectuer l’achat d’un véhicule neuf ».

Photo: Hyundai

Comment ça fonctionne? Rien de plus simple. Il suffit d’accéder à l’outil en question (via le lien ci-dessus), choisir un véhicule, puis réserver une date et une heure pour un essai routier à domicile. Le concessionnaire Hyundai le plus près s’occupera de livrer et de récupérer le véhicule sélectionné.

Bien sûr, si vous désirez prendre un rendez-vous pour un essai routier chez le concessionnaire, c’est également possible à l’aide de l’outil en ligne.

Les modèles Hyundai les plus récents sont disponibles, tels que la toute nouvelle Elantra 2021, la Veloster N 2021 et la Sonata hybride 2021.

Photo: Patrice Marchessault

L’offre d’essais routiers à domicile ou au travail s’ajoute au programme « En toute sécurité » lancé par Hyundai Canada au début de la pandémie de COVID-19. Celui-ci indique aux concessionnaires les moyens de s’assurer que leurs activités commerciales se déroulent de la façon la plus sécuritaire possible durant la pandémie, en facilitant notamment les essais routiers.

Inutile de dire que tous les véhicules sont désinfectés avant et après chaque service et chaque essai routier.

En vidéo : 5 choses à savoir sur la Hyundai Elantra 2021