Mazda CX-5 2021 et Nissan Rogue 2021 : comparons les chiffres

Renouvelé pour l’année-modèle 2021, le Nissan Rogue offre désormais une allure nettement plus moderne et intègre de nouvelles technologies qui en font un produit alléchant dans la catégorie des VUS compacts. Aujourd’hui, nous le comparons à un modèle compétitif, qui ajoute lui aussi quelques nouveaux éléments technologiques pour l’année 2021 : le Mazda CX-5.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupe motopropulseur : avantage Mazda CX-5

Chez Nissan, un seul moteur est proposé au catalogue, soit un quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 181 chevaux et 181 lb-pi de couple. Ce dernier est jumelé à une boîte automatique à variation continue (CVT) et le consommateur peut choisir entre un rouage à traction ou intégral.

Le Mazda CX-5 offre également un moteur 2,5 litres avec une cavalerie légèrement supérieure ainsi que le même choix de rouages. Les figures montent respectivement à 187 chevaux et 186 lb-pi. Cependant, le constructeur mise plutôt sur une transmission à six vitesses.

Dans les modèles haut de gamme, il est possible d’opter pour une motorisation turbocompressée qui libère 227 chevaux et 310 lb-pi de couple avec de l’octane 87 (250 et 320 respectivement avec de l’octane 93).

Grâce à une offre plus variée, le Mazda CX-5 l’emporte au chapitre des motorisations.

Photo: Mazda

Consommation : avantage Nissan Rogue

Mazda mise clairement sur la sportivité et le plaisir de conduire, et ce, au détriment de la consommation d’essence. Toutes les versions du CX-5 affichent des consommations supérieures au Nissan Rogue.

En comparant les moutures à traction, le Rogue consomme 8,1 L/100 km alors que le CX-5 augmente la donne de 0,7 L/100 km (0,4 L/100 km avec la désactivation des cylindres).

Même son de cloche avec les versions à rouage intégral. Le Nissan affiche par conséquent une cote de 8,3 L/100 km contre 9,3 L/100 km pour le Mazda (9,0 L/100 km avec la désactivation des cylindres).

Photo: Nissan

Sécurité : avantage Nissan Rogue

Les technologies d’assistance à la conduite deviennent tranquillement la norme dans l’industrie de l’automobile. En ce sens, les manufacturiers intègrent de plus en plus de ces systèmes dans leurs modèles d’entrée de gamme. De série, Nissan en offre nettement plus que Mazda à ce chapitre.

Nissan Rogue: système de détection de sortie de voie; système de freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons; système de freinage d'urgence intelligent en marche arrière; système d'avertissement sur l'angle mort et système d'alerte de trafic transversal, alerte intelligente vigilance conducteur et système intelligent d'avertissement de risque de collision frontale.

Mazda: système intelligent d’aide au freinage en ville à l'avant (SCBS-F); système avancé de surveillance d'angle mort (ABSM); système d’alerte de trafic transversal arrière (RCTA).

Pour ce qui est des tests de collision, le Mazda CX-5 s’est démarqué par une mention « Top Safety Pick + » de la part de l’organisme américain IIHS. Les résultats concernant le Nissan Rogue 2021 n’ont toujours pas été dévoilés par l’IIHS et la NHTSA.

Photo: Nissan

Espace : avantage Nissan Rogue

Grâce à ses dimensions supérieures, le Rogue retient notre attention en raison de son aspect pratique. De plus, certaines fonctionnalités de cette nouvelle génération sont intéressantes, comme par exemple les portes arrière qui s’ouvrent dorénavant à un angle de 85 degrés.

Le coffre du Mazda CX-5 a un volume de 875 litres avec la banquette relevée contre 1 113 litres pour le Nissan. L’histoire se poursuit lorsque les sièges arrière sont rabattus : 1 687 litres contre 2 098 litres à l’avntage de Nissan. En outre, le Rogue possède des emplacements supplémentaires grâce au système de rangement Divide-N-Hide situé en dessous du plancher du coffre (en option).

Toutefois les sièges rabattables 40/20/40 du CX-5 permettent une certaine modularité de l’espace contre une approche classique dans le Rogue avec une division 60/40.

De plus, le Mazda peut remorquer une charge allant jusqu’à 907 kg (2 000 lb) contre 612 kg (1 350 lb) pour le Nissan.

Photo: Mazda

Système d’infodivertissement : avantage Nissan Rogue

Les modèles d’entrée de gamme offrent essentiellement la même chose en matière d’infodivertissement. À titre d’exemple, les deux VUS sont livrés de série avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, plusieurs ports USB et un écran de console centrale de huit pouces. Le Rogue contient aussi un écran de sept pouces dans le tableau de bord.

Pareil avec les options. Tous deux proposent un système audio de meilleure qualité, la fonctionnalité Apple CarPlay sans fil, un écran de tableau de bord (12,3 pouces chez Nissan et sept pouces chez Mazda) ainsi que l’affichage tête haute. Le Rogue fournira cependant un écran d’infodivertissement de neuf pouces.

Le Rogue remporte cette mise d’un poil, simplement à cause des écrans de dimensions supérieures dans les modèles plus haut de gamme.

Photo: Nissan

Prix : égalité

Tout dépend de la variante choisie. En fait, la tendance générale entre les deux véhicules montre que le Mazda (excepté la version d’entrée de gamme) offre des prix légèrement inférieurs pour les modèles de base et intermédiaires que le Nissan. Puis, le tout s’inverse pour les moutures huppées.

Par exemple, un CX-5 GX à rouage intégral coûte 30 000 $ contre un Rogue S aussi à rouage intégral étiqueté à 30 798 $. Ensuite, pour les modèles haut de gamme, le Mazda peut monter à plus de 42 050 $ (pour un modèle Signature) contre 39 998 $ pour un Rogue Platinum.

Attention cependant aux taux d’intérêts, qui peuvent varier d’une période de l’année à l’autre et qui pourraient venir modifier radicalement vos paiements mensuels d’une marque à l’autre.

Photo: Nissan

Garanties : avantage Mazda CX-5

La stratégie de Mazda porte ses fruits ici. Son approche unique lui permet de se distinguer de la concurrence puisque la possibilité du kilométrage illimité est disponible sur les garanties de base (3 ans), motopropulseur (5 ans) et contre la perforation (7 ans).

Nissan propose plutôt des protections respectives de 3 ans/60 000 km, 5 ans/100 000 km et 5 ans/illimité.