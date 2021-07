Confirmé : un six cylindres en ligne pour le prochain Mazda CX-5

On sait depuis un bon bout de temps déjà que Mazda travaille sur une nouvelle plateforme à roues motrices arrière, avec l’option d’un rouage intégral, ainsi qu’un nouveau moteur à six cylindres en ligne pour ses plus grands véhicules.

Une récente présentation à des journalistes d’Australie – important marché pour le constructeur japonais – a permis de confirmer que les deux se retrouveront dans la prochaine génération du Mazda CX-5.

« Mazda continue d’investir dans les moteurs à combustion à haut rendement énergétique ainsi que dans la nouvelle famille de moteurs à six cylindres en ligne qui propulseront nos futurs véhicules sur grande plateforme, soit le CX-5 en montant », a déclaré Vinesh Bhindi, directeur général de Mazda Australie.

Photo: Mazda

Ici comme à l’autre bout de la planète, le CX-5 exploite actuellement des moteurs à essence à quatre cylindres de 2,0 et 2,5 litres puis, dans certains marchés, un quatre cylindres diesel de 2,2 litres. La transformation technique et mécanique du VUS compact de Mazda en fera, comme le voulaient les rumeurs, un véhicule encore plus haut de gamme et digne de se frotter à des modèles de luxe.

Il a aussi été spéculé que le CX-5 changera de nom pour CX-50, à moins que celui-ci désigne plutôt une version coupé semblable à ce qu’offrent les concurrents allemands. Attendons de voir. Chose certaine, la nouvelle génération sera plus longue et plus volumineuse, faisant taire les critiques au sujet du léger manque d’espace pour les passagers arrière et les bagages.

Photo: Mazda

On craint pour le prix, par contre. Le nouveau Mazda CX-5 pourra-t-il demeurer abordable? Bonne question. Espérons que d’autres détails nous parviendront dans les prochains mois. Au plus tôt, le véhicule sera prêt en 2022 comme modèle 2023.

