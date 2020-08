Mazda CX-5 2021 : cinq choses à savoir

Le Mazda CX-5 est le meilleur vendeur de la marque au Canada et il continue d’évoluer.

En 2019, c’était l’ajout de la version haut de gamme Signature alimentée par le nouveau moteur turbocompressé de 2,5 litres, puis l’arrivée du moteur diesel de 2,2 litres. Pour la mise à jour de 2020, les ingénieurs ont augmenté légèrement le couple du moteur turbo, réduit les niveaux de bruits et de vibrations et incorporé une nouvelle fonction d'aide à la traction hors route, entre autres.

Que nous réserve le Mazda CX-5 2021 maintenant? Voici cinq choses à savoir à son sujet…

Photo: Mazda

Contenu révisé

Le CX-5 propose quelques changements en vue de la prochaine année-modèle. Au-delà d’une petite révision des couleurs disponibles et de l’ajout de nouveaux écussons, on retient surtout que ladite fonction d'aide à la traction hors route est maintenant offerte dès la version de base GX, mais seulement avec le rouage intégral i-Activ.

De plus, le seul écran tactile au catalogue mesure huit pouces (auparavant sept pouces de série), tandis que la version GT intègre Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Édition Kuro

Mazda lance deux éditions spéciales du CX-5 2021. Basé sur la version GS à rouage intégral avec ensemble confort, le CX-5 Kuro se démarque avec une sellerie de cuir rouge exclusive, des coutures rouges sur le volant, un siège du conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire, des panneaux décoratifs noirs sur la planche de bord et les portières ainsi que des jantes en alliage de 19 pouces au fini noir métallique. Les seules peintures offertes sont Gris polymétal et Noir de jais.

Photo: Mazda

Édition 100e anniversaire

Tel que mentionné dans un précédent article, Mazda lancera cet automne une édition 100e anniversaire de certains de ses modèles les plus populaires, dont le CX-5. On parle d’une version Signature avec un extérieur de couleur Blanc neige nacré et un habitacle en cuir Rouge grenat à la moquette assortie. Les différents accoudoirs sont en Blanc pur. Un logo « 100e Anniversaire » se trouve sur l’aile avant, les cache-moyeux des roues, les appuie-têtes, les protège-tapis et le porte-clés.

Un peu plus de sécurité

Le Mazda CX-5 2021 en fait un peu plus pour protéger ses occupants, mais aussi les personnes autour du véhicule. La version Signature ajoute le freinage d’urgence automatique en marche arrière de même qu’un système d’alerte en cas d’inattention du conducteur. Le reste de l’équipement de sécurité demeure toutefois inchangé.

Photo: Mazda

Mêmes moteurs

Sous le capot, le CX-5 continue avec son choix de deux moteurs à essence de 2,5 litres, l’un atmosphérique et l’autre turbocompressé. Le premier génère 187 chevaux et un couple de 186 livres-pied. Le second pousse ces chiffres jusqu’à 250 chevaux et 320 livres-pied (de loin un sommet dans la catégorie) en utilisant du carburant super. L’unique boîte de vitesses est toujours une automatique à six rapports.

En studio : Mazda CX-5 ou Toyota RAV4 pour une famille?