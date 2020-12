En Studio : Mazda CX-5 ou Nissan Rogue?

Johanne, une lectrice du Guide de l’auto, est à la recherche d’un nouveau VUS et elle hésite entre deux modèles.

Son cœur balance entre le Mazda CX-5 2021 et le Nissan Rogue 2021, tous deux équipés du rouage intégral. Elle précise qu’elle conduit plus de 100 kilomètres par jour et qu’elle souhaite ce véhicule pour cinq ans. Quel modèle devrait-elle choisir?

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon analysent ces deux VUS très différents malgré leur gabarit similaire. « Ce sont deux véhicules qui ont deux philosophies complètement différentes », explique Antoine Joubert, qui donne l’avantage à Mazda pour le plaisir de conduire et la qualité de finition, mais donne l’avantage à Nissan pour ce qui est du rendement énergétique et du rapport prix/équipement.

Alors, vers quel modèle Johanne devrait-elle se tourner? Visionnez la capsule ci-haut pour connaitre l’opinion de nos journalistes!