Mazda est-elle en train de devenir une marque de luxe?

Un ami me mentionnait récemment que Mazda faisait maintenant des véhicules de luxe appelés Signature, et que la marque veut maintenant rivaliser avec BMW et Mercedes. Est-ce que c’est vrai?

----------------

Bonjour Luke,

Votre ami a partiellement raison! Mazda est toujours un constructeur généraliste, c’est-à-dire que la marque fabrique des automobiles relativement abordables qui sont pensées pour la majorité des gens. Cela dit, la marque souhaite se positionner, dans un futur rapproché, comme étant un entre-deux, c’est-à-dire un constructeur qui offre des produits plus haut de gamme tout en conservant un prix raisonnable.

Un bel exemple de cette future philosophie est le Mazda CX-5 Signature. Signature, en passant, c’est une version plus haut de gamme qui intègre un ensemble d’options très vaste et une finition intérieure qui comprend de meilleurs matériaux.

Photo: Mazda

Le CX-5 Signature, donc, est un CX-5 magnifiquement fini, offert avec un moteur turbo de 250 chevaux, qui lui permet de rivaliser efficacement avec un BMW X3… pour le prix d’un BMW X2.

Cette stratégie, vous risquez de la voir être dupliquée avec plusieurs autres modèles chez Mazda au cours des prochaines années. Prenez la Mazda3. Désormais livrable avec un rouage à quatre roues motrices et un moteur turbocompressé, il est de plus en plus difficile de la comparer avec des berlines compactes comme la Honda Civic et la Toyota Corolla.

Qui plus est, on sait que la prochaine génération de la Mazda6 aura un rouage à propulsion, avec le rouage intégral offert en option, et selon les rumeurs, elle pourrait même avoir un moteur à six cylindres en ligne! Si ce genre de produit ne transpire pas le luxe, je ne sais pas ce que ça prend de plus!

Tout ça pour dire que Mazda devrait toujours continuer d’offrir des produits accessibles, mais en même temps, elle souhaite attirer des acheteurs à la recherche d’un peu plus de luxe et de plaisir de conduire.