Mazda CX-9 : attendre ou acheter maintenant?

Je m’intéresse au Mazda CX-9, particulièrement à la nouvelle version Kuro. J’aimerais toutefois savoir si Mazda est sur le point de le renouveler puisque je préférerais à ce moment attendre la prochaine génération.

Bonjour Keven,

On peut effectivement lire et entendre plusieurs rumeurs concernant le futur Mazda CX-9. Certains médias prétendent qu’il sera renouvelé pour 2022 ou 2023, mentionnant la possibilité d’une mouture électrifiée ou même équipée d’un petit six cylindres qui sera entièrement conçu et développé par Mazda. Or, avant que ce véhicule touche le sol québécois, plusieurs nouveautés débarqueront chez Mazda.

Tout d’abord, nous devrions assister en cours d’année à l’arrivée du MX-30, un multisegment urbain utilisant les bases des Mazda3/CX-30, lequel sera toutefois électrifié. Ce dernier sera également accompagné d’un moteur rotatif en guise de générateur, permettant d’en prolonger l’autonomie.

Photo: Mazda

Par la suite, Mazda lancera vraisemblablement sa nouvelle berline Mazda6, laquelle adoptera une toute nouvelle architecture avec roues motrices arrière. Évidemment, celle-ci sera offerte avec l’option du rouage intégral qui pourrait selon toute logique venir de série chez nous, mais qui ferait aussi appel à un six cylindres en ligne doublé d’une hybridation légère.

Puis, on devrait s’attarder au CX-9, qui pourrait d’ici là recevoir de petites retouches esthétiques mineures. D’ailleurs, il serait logique que le futur CX-9 fasse appel à l’architecture de cette prochaine Mazda6, considérant que ce véhicule pèche actuellement par un manque de puissance et une faiblesse au chapitre des capacités de remorquage. Un moteur à six cylindres lui serait donc favorable, et il est clair que Mazda étudie cette option.

Ainsi, si vos besoins vous amènent à bientôt remplacer votre véhicule, vaut mieux jeter votre dévolu sur la version actuelle. Un modèle élégant et raffiné, plus amusant à conduire que la moyenne de ses rivaux, mais qui ne démontre pas la flexibilité d’un Honda Pilot ou d’un Kia Telluride au chapitre de l’habitacle et qui, encore une fois, n’est limité qu’à 3 500 lb pour ce qui est de la capacité de remorquage.

Quant à l’édition Kuro, elle attire effectivement les regards en raison de sa calandre distincte, de ses jantes en alliage peintes en noir et de son habitacle rehaussé d’un cuir rouge, franchement magnifique. Bref, c’est assurément, la version la plus attirante, exception faite du modèle 100e anniversaire, lequel exige toutefois un supplément de 3 200 $.

