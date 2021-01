En studio : des modèles fantômes pour 2021

En ce début d’année 2021, quelques constructeurs automobiles ont pris la décision de « sauter une année » avec certains modèles.

Les Mitsubishi Eclipse Cross et Acura MDX, par exemple, passeront directement de l’année-modèle 2020 à l’année-modèle 2022.

En utilisant cette stratégie, les constructeurs automobiles s’assurent de proposer des véhicules « de l’année» pendant une plus longue période, permettant du même coup d’augmenter la valeur résiduelle des véhicules au bout d’un contrat de location.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent de cette stratégie et en expliquent les tenants et aboutissants.