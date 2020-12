Le VUS électrique de Toyota sera prêt « à court terme »

Attendez-vous à voir beaucoup de changements chez Toyota et Lexus. Le géant japonais et sa division de luxe lanceront pour l’Amérique du Nord 25 modèles entièrement nouveaux ou redessinés au cours des 16 prochains mois.

Le plus attendu, possiblement, est le fameux VUS électrique développé avec l’aide de Subaru. Bob Carter, directeur des ventes de Toyota pour l’ensemble du continent, affirme qu’il sera prêt « à court terme ». On ne sait toujours pas avec certitude sous laquelle des deux bannières il sera commercialisé, par contre. Son nom reste également à préciser.

Toyota et Lexus sont depuis longtemps la référence de l’industrie en matière de véhicules hybrides, mais aucune de ces marques n’offre encore un modèle 100% à batterie. La Toyota Mirai, bien sûr, fonctionne avec une pile à combustible alimentée à l’hydrogène et ne s’adresse pas au grand public.

Dévoilée par le constructeur, l’image sur fond bleu que vous voyez dans la galerie de photos est un mini aperçu de son futur VUS électrique. Celui-ci, qui a environ la taille du RAV4, adopte une silhouette dynamique avec un long empattement, des porte-à-faux courts, des roues à grand diamètre et une ligne de toit plus proche d’un coupé que d’un utilitaire.

La plateforme, qui sera une version électrique de la nouvelle architecture TNGA de Toyota, sera adaptable de plusieurs façons et permettra dans ce cas-ci d’offrir un généreux espace intérieur sur trois rangées, apparemment.

Une présentation officielle du véhicule, incluant un bon nombre de détails techniques, devrait avoir lieu dans les prochains mois, selon Koji Toyoshima, haut dirigeant de Toyota au Japon. Cela dit, il est possible que le marché européen soit priorisé en premier et, comme pour le RAV4 Prime, la disponibilité restreinte des batteries et le fait que la production soit concentrée au Japon risquent de faire patienter bien des acheteurs potentiels.

En passant, vous trouverez aussi dans la galerie de photos une maquette qui aurait coulé du bureau national des brevets en Chine ainsi qu’un concept du VUS électrique sur lequel travaille Subaru de son côté.

Parmi les autres nouveautés à venir chez Toyota, il y a la prochaine génération du Tundra. Jadis attendue pour 2021, cette camionnette pleine grandeur arrivera comme modèle 2022 et partagera sa plateforme avec le Tacoma, qui sera lui aussi renouvelé.