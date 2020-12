Le prochain Mazda CX-5 pourrait être un vrai VUS de luxe

Ceux qui suivent l’évolution de Mazda savent que la marque déploie de plus en plus d’efforts pour s’élever au-dessus de ses rivaux traditionnels en termes de luxe et de raffinement. De ce fait, les prix augmentent et une nouvelle clientèle est visée.

Eh bien, selon ce que rapporte le magazine japonais Best Car, qui tire ses informations de sources proches de la compagnie, la prochaine génération du Mazda CX-5 continuera son ascension pour devenir un authentique VUS de luxe.

Ainsi, au lieu des Toyota RAV4 et Honda CR-V de ce monde, le VUS compact de Mazda viendrait se frotter carrément à des produits comme le BMW X3 et le Mercedes-Benz GLC.

Photo: Mazda

Cela laisse supposer un intérieur plus spacieux et encore plus confortable, muni bien sûr des dernières technologies numériques sur le marché. Best Car avance que le CX-5 ira plus loin en offrant par exemple une version coupé à l’instar des concurrents allemands – possiblement appelée CX-50 comme le veulent certaines rumeurs – et une toute nouvelle combinaison de châssis et de motorisation.

Nous avons déjà une idée de ces deux éléments. En effet, il est connu que Mazda travaille sur une nouvelle plateforme à roues motrices arrière pour ses plus grands véhicules, avec l’option d’un rouage intégral. La future Mazda6 est censée l’adopter en premier (l’aurons-nous ici?), mais le CX-5 pourrait emboîter le pas.

Profitant d’un empattement allongé, le VUS se verrait aussi greffé d’un nouveau moteur à six cylindres en ligne, que Mazda a d’ailleurs présenté récemment à ses actionnaires. La technologie Skyactiv-X fera partie de l’équation et un système hybride léger avec batterie de 48 volts sera disponible.

Photo: Mazda

Mais au fait, quand verrons-nous le prochain Mazda CX-5 exactement? Difficile à dire. La génération actuelle date de 2017 et Mazda a toujours apporté quelques changements d’une année à l’autre. La précédente avait duré quatre ans seulement, mais cette fois-ci, il semble que nous devrons patienter jusqu’en 2023 ou 2024.

Et vous, croyez-vous que le CX-5 peut devenir un vrai VUS de luxe? Serez-vous toujours prêt à dépenser pour l’acheter?